Louis Garrel : Sa fille Oumy, 14 ans, qu'il a eue avec Valeria Bruni Tedeschi, a bien grandi

Louis Garrel vit depuis quelques années une belle histoire avec Laetitia Casta. Ensemble, le couple a donné naissance à Azel, en mars 2021, et est à la tête d'une grande famille recomposée de cinq enfants, Sahteene, 20 ans, Orlando, 16 ans, Oumy, 14 ans, Athena, 13 ans et Azel, 1 an. Oumy Garrel est la fille que Louis Garrel, qui fête ses 39 ans ce mardi 14 juin 2022, a adoptée en 2009 avec Valeria Bruni-Tedeschi. Une adolescente qui a déjà tout d'une grande.

À 13 ans, Oumy Garrel a déjà foulé le tapis rouge du Festival international du film de San Sebastian l'an dernier aux côtés de son père, réalisateur de la comédie La Croisade. La jeune fille, désormais âgée de 14 ans, jouait d'ailleurs un petit rôle dans le film, dans lequel sa belle-mère Laeticia Casta tenait le rôle principal. Celle qui est aussi prénommée Céline est la fille que Louis Garrel a décidé d'adopter avec la soeur de Carla Bruni, lorsqu'ils étaient en couple. Et comme ses illustres parents, la jeune femme a hérité du goût de la comédie. Elle avait également joué dans le film de sa mère, Les Estivants, en 2019.

Une première mauvaise expérience

Valeria Bruni-Tedeschi avait évoqué l'expérience de sa fille devant la caméra et, visiblement, Oumy n'en garde pas que de bons souvenirs. "Elle n'a pas aimé ! Elle n'aime pas, elle ne s'aime pas. Elle n'aime pas le film, elle dit que ce n'est pas un film pour les enfants, elle a raison", a fait savoir l'actrice et réalisatrice dans C à vous. Mais cela ne l'a vraiment pas dégoûtée du 7e art. Et lorsqu'elle a réitéré l'expérience dans le film de son père, deux ans après, elle s'est affirmée comme une jeune actrice libre et déterminée.

Un caractère déjà bien affirmé

Louis Garrel a laissé à sa fille la liberté de concevoir son rôle comme elle l'entendait dans La Croisade. L'adolescente aux origines sénégalaises a brillé dans la peau de cette petite fille noire "mal regardée" dans un commissariat. "On a fait le film tellement en direct que je l'ai laissée improviser dans cette scène. En fait, c'est elle qui l'a écrite, elle avait fait toutes les manifs Black Lives Matter", a déclaré le compagnon de Laetitia Casta au magazine GQ. "Et comme le film parlait d'enfants très militants [le thème principal tourne autour de l'écologie, NDLR] à douze ans, je trouvais ça bien d'évoquer aussi ce sujet-là", a-t-il ajouté. La jeune Oumy n'a pas fini de se faire un nom dans le cinéma français.