Laetitia Casta, maman de 4 enfants : "Ça me fascine..."

Conviée à faire la couverture de septembre 2021 du magazine Marie Claire, Laetitia Casta en a profité pour accorder quelques intimes confidences. L'occasion pour la star de notamment parler librement de sa vie de mère de famille, elle qui a donné naissance à quatre enfants.

A 43 ans, la belle Laetitia Casta a une vie bien remplie entre sa carrière d'actrice et sa casquette de maman ! "Je suis à la tête d'une tribu. Quatre enfants. Quatre ! Ça me fait rire ce chiffre quatre. C'est pas mal non ? Ça me fascine, même si je savais que ce serait comme ça. Toute jeune, à 12 ans, j'avais ma petite soeur dans les bras. J'ai une facilité à porter la vie, j'aime ça", confie-t-elle dans les pages de Marie Claire. L'ancienne star d'Astérix et Obélix a un rapport très complice à ses enfants. "J'apprends tellement de mes enfants. D'une génération à l'autre, ils sont de plus en plus vifs et forts en sensibilité. Nous avons vécu le confinement tous ensemble, comme une microsociété", ajoute-t-elle.

Laetitia Casta est la maman de Sahteene (née en 2001 de son histoire avec Stéphane Sednaoui), ainsi que d'Orlando (né en 2006) et Athéna (née en 2009, tous deux issus de sa romance avec Stefano Accorsi). Depuis 2015, l'actrice et mannequin partage sa vie avec l'acteur Louis Garrel. Le couple, qui s'est marié à Lumio en Corse en 2017, a eu un fils prénommé Azel (né en 2021).

Côté carrière, Laetitia Casta enchaîne les films ! La star est ainsi prochainement attendue au cinéma dans Le Milieu de l'horizon de Delphine Lehericey, Lui de Guillaume Canet ainsi que La Croisade de Louis Garrel. Et comme si tout cela n'était déjà pas assez, la belle comédienne est également attendue sur les planches, en 2022, dans Clara Haskil, Prélude et Fuge au Théâtre du Rond Point, à Paris.

L'interview de Laetitia Casta est à retrouver en intégralité dans Marie Claire, édition de septembre 2021.