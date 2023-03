Louis Garrel "catastrophé" : un proche en prison pour trafic de drogue, le réalisateur face à une "situation épineuse"

Le 24 février dernier, pour les César, il aurait pu être sur la scène de l'Olympia, comme Noémie Merlant, Anouk Grinberg ou Louis Garrel, ses complices de L'Innocent... Mais voilà, les policiers espagnols et français ne sont pas vraiment sûrs que Jean-Claude Pautot le soit bien, innocent. Pour eux, l'ex-braqueur reconverti en acteur est impliqué dans un trafic de drogue à grande échelle et international, pour lequel ils ont saisi une tonne de cocaïne. A 66 ans, l'homme a donc été arrêté et se trouve en prison en Espagne, où son avocat tente d'obtenir une libération.

"Il est innocent. Il est victime d'une véritable persécution. La seule erreur qu'il a faite, c'est de déjeuner deux ou trois fois avec des vieux copains, dont l'un est lié au trafic", a-t-il expliqué, pour le moment sans résultat. Il faut dire que le sexagénaire clame qu'il n'a rien à voir avec cette affaire depuis son arrestation, lui qui s'était reconverti dans l'art, la peinture d'abord, puis le cinéma, avec L'Innocent, où son physique d'ex-bandit avait fait mouche.

Et la nouvelle a complètement atterré l'équipe de tournage, particulièrement le réalisateur, Louis Garrel, qui s'était attaché à lui. Selon M Le Monde, qui consacre une longue enquête au sujet, celui-ci serait "catastrophé" de savoir que Jean-Claude Pautot a potentiellement replongé, qu'il est retombé dans les vieux travers qui lui ont valu de très nombreuses années derrière les barreaux.

C'est d'ailleurs au mari de Laetitia Casta que l'ancien braqueur de banque, qui a passé plus d'une dizaine d'années en prison, a pensé en premier selon Philippe El Shennawy, une autre figure du grand banditisme et l'un de ses vieux amis : "Jean-Claude, il est emmerdé qu'on puisse penser qu'il a replongé. Il a demandé qu'on dise à Louis Garrel qu'il n'y était pour rien là-dedans". Le réalisateur pourra-t-il se laisser convaincre ? Pour le moment en tout cas, il n'a fait aucun commentaire sur celui à qui il avait fait vivre son premier tapis rouge, en mai dernier, au Festival de Cannes.

Ses anciens complices présents sur le tournage

Leur histoire d'amitié s'était liée avant le tournage du film. Au moment de la préparation des scènes, Louis Garrel lui demande de l'aide pour que tout soit crédible. Rapidement, il évolue et finit par lui proposer un rôle. "Jean-Claude avait un charisme et je sens assez bien les gens qui n'ont jamais fait de cinéma mais qui peuvent jouer. Je lui ai demandé de faire une audition. Il m'a dit 'Ouais amigo, pas de problème'", avait-il raconté en octobre dernier sur France Inter. Une audition qui fait mouche et le voilà "comme un poisson dans l'eau" sur le tournage, quasi aux manettes de la longue scène de braquage du film avec certains de ses anciens complices.

"C'était très amusant de les observer, de les voir vivre cela comme s'ils y étaient vraiment, en pleine préparation d'un casse, à se chamailler sur la méthode, les rôles de chacun", avait raconté Louis Garrel. Alors ses contacts avec les vieilles connaissances du milieu marseillais lui ont-ils fait oublier ses bonnes résolutions et sa nouvelle vie, qui se passait si bien ? Ses anciens amis y croient peu : "La drogue, ça n'a jamais été [leur] truc, [eux] sont des voleurs". Les policiers, eux, ont beaucoup plus de doutes...