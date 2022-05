Louis Garrel sexy en costume au bras de Noémie Merlant, sa partenaire à Cannes

Présenté le 24 mai 2022 hors compétition, la nouvelle oeuvre de Louis Garrel L'Innocent ouvre la huitième soirée du 75e anniversaire Festival de Cannes. Très élégant dans un costume bleu marine à revers satiné associé à une fine cravate de la même tonalité, l'acteur a défilé entouré de ses acolytes Anouk Grinberg, Roschdy Zem, Anne-Dominique Toussaint et Tanguy Viel mais aussi avec l'actrice Noémie Merlant, sublime dans une longue robe noire et grise pailletée.

Un peu plus tôt dans la journée, le cinéaste de 38 ans a également présenté son nouveau film lors du photocall sur la Croisette. Habillé avec un large pantalon blanc et une veste bleue marine, celui qui a reçu le César du meilleur espoir masculin en 2006 pour Les Amants réguliers et qui a été nommé cinq fois au César s'est montré très enthousiaste à l'idée de faire découvrir son nouveau long-métrage.

Le pitch ? "Quand Abel (interprété par Louis Garrel) apprend que sa mère Sylvie (jouée par Anouk Grinberg), la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives...."

Interviewé par Le Parisien, le réalisateur a confié que ce film était tiré d'anecdotes de sa vie personnelle. Sa mère, la comédienne et réalisatrice Brigitte Sy, animait effectivement des ateliers de théâtre en prison. "Je pars de situations autobiographiques. Ma mère a commencé à animer des ateliers de théâtre en prison quand j'avais 12 ans. C'était incroyable de fréquenter par le biais du théâtre un milieu qui n'était pas du tout le mien. À travers ma mère, j'ai rencontré d'anciens détenus avec lesquels elle avait travaillé..." a-t-il expliqué. Un nouveau film qui a forcément une place très particulière dans le coeur du réalisateur...

Marié depuis 2017 avec Laetitia Casta, Louis Garrel et Laetitia Casta sont devenus parents d'Azel (né en mars 2021). L'actrice de 43 ans était déjà maman de Sahteene, née en 2001 de son union avec le photographe Stéphane Sednaoui, ainsi que d'Orlando et Athéna, nés respectivement en 2006 et 2009 de son histoire d'amour avec l'acteur italien Stefano Accorsi. De son côté, Louis Garrel a adopté une petite fille prénommée Céline, en 2009, lorsqu'il était en couple avec Valeria Bruni-Tedeschi (la soeur de Carla Bruni).

Le film L'Innocent sortira au cinéma en France le 12 octobre 2022.