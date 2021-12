Laetitia Casta maman : son seul et unique regret pour ses quatre enfants

Le 22 décembre 2021, Laetitia Casta sera de retour au cinéma avec son mari Louis Garrel. Le couple star sera en effet à l'affiche du film La Croisade. En tournée promo pour cette comédie familiale écolo présentée l'été dernier au Festival de Cannes, l'actrice de 43 ans a accordé une nouvelle interview au magazine Version Femina du 20 décembre. L'occasion pour elle d'évoquer sa vie de famille bien remplie avec ses quatre enfants.

D'une première relation avec le photographe Stéphane Sednaoui, Laetitia Casta a une grande fille : Sahteene, 20 ans. L'actrice a également Orlando et Athéna (15 et 12 ans), nés de son union avec le comédien italien Stefano Accorsi, puis Azel (8 mois), qu'elle partage avec son mari Louis Garrel. Né en Normandie et élevé en Corse, l'ex-mannequin préfère la campagne à la ville. Pourtant, c'est loin des prés qu'elle élève sa fratrie : "C'est mon unique regret, confie-t-elle au magazine. Heureusement, ils m'ont souvent accompagnée dans mes escapades. Ce respect que j'ai envers l'environnement a forcément dû passer un peu, mais inconsciemment."

Cette jolie fratrie recomposée qui la fascine, Laetitia Casta en a rêvé : "Si je n'avais pas eu la chance d'avoir mes enfants, j'aurais trouvé cette tribu ailleurs, avec mes amis, par exemple, explique-t-elle. Je ne pense pas qu'il faille avoir des enfants pour être épanouie ou trouver ce qui nous manque et nous consolide." Comme son personnage de Marianne, qu'elle incarne dans La Croisade, l'actrice se dit à l'écoute de ses enfants, elle en a même "besoin" : "Je pense sincèrement que ce qu'ils ont à dire est capital. Leur avis compte beaucoup. Je trouve très beau d'être capable de considérer leur monde à part entière, de l'estimer."

Dans la comédie La Croisade, Laetitia Casta et Louis Garrel interprètent les rôles de Marianne et Abel. Le couple découvre que son fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph n'est pas le seul, ils sont des centaines d'enfants à travers le monde associés pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donné pour mission de sauver la planète.