Laetitia Casta et Louis Garrel réunis à Cannes : le couple affiche sa tendre complicité

Un nouveau couple star a fait son arrivée sur la Croisette ! Le 12 juillet 2021, Laetitia Casta et son mari Louis Garrel ont fait une première apparition remarquée au Festival de Cannes, lors de la conférence de presse du film La Croisade. Pour cette nouvelle comédie, sélectionnée cette année dans la section éphémère "Le cinéma pour le climat", Louis Garrel donne non seulement la réplique à son épouse, mais il a également renfilé la casquette de réalisateur.

Tout sourire dans sa mini robe fleurie Saint Laurent, Laetitia Casta est apparue en pleine forme, elle qui a donné naissance à son quatrième enfant en mars dernier. Après six ans de vie commune avec Louis Garrel, et un mariage célébré en Corse en 2017, l'ex-mannequin a accueilli un petit garçon baptisé Azel dans la plus grande discrétion. Elle est également la maman de Sahteene (20 ans), qu'elle partage avec Stéphane Sednaoui, mais aussi d'Orlando et d'Athéna (14 et 11 ans), nés de sa relation passée avec l'acteur italien Stefano Accorsi.

C'est la deuxième fois que Laetitia Casta et Louis Garrel et (43 et 38 ans) partagent un tournage. En 2018 déjà, les deux comédiens étaient à l'affiche de la comédie romantique L'homme fidèle, avec Lily-Rose Depp. Il s'agissait alors du deuxième long-métrage réalisé par Louis Garrel.

Dans La Croisade, les amoureux incarnent Abel et Marianne, un couple qui découvre que son fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement qu'il n'est pas le seul, ils sont des centaines d'enfants à travers le monde associés pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donnés pour mission de sauver la planète...