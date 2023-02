Louis Garrel avec ses soeurs et son père... le clan réuni à La Berlinale, rares photos de famille !

On dit souvent que le cinéma français est une grande famille. Voilà qui ne pourrait pas être plus vrai pour Louis Garrel. Alors qu'il vient de cartonner au cinéma avec son drôlissime L'innocent, sorti en salles obscures le 12 octobre dernier, le mari de Laetitia Casta sera très prochainement à l'affiche d'un long-métrage signé par son père. Mais ce n'est pas tout. Dans Le Grand Chariot, le cinéaste donnera la réplique à ses deux soeurs... et tout ce petit monde s'est retrouvé, le mardi 21 février 2023, pour présenter le long-métrage en avant-première à l'occasion de la 73ème édition du Festival international du film de Berlin, alias La Berlinale - le film est en compétition officielle.

Philippe Garrel a effectivement réuni ses trois enfants au cinéma pour notre plus grand plaisir. Louis et Esther, qu'il avait eu avec la comédienne Brigitte Sy, mais aussi Lena Garrel, fruit de ses amours avec la réalisatrice Caroline Deruas. Si l'on ignore toujours quand sortira ce nouveau projet - aucune date n'est indiquée pour le moment -, on sait qu'il racontera "la destinée romanesque et tragique d'une fratrie d'artistes marionnettistes". Ce n'est pas la première fois que Philippe Garrel fait tourner certains membres de son clan... c'est, au contraire, une habitude ! Louis Garrel a collaboré six fois pour lui, notamment dans Les amants réguliers, Un été brûlant ou La Jalousie, quant à Esther, elle a été dirigée par son père à trois reprises.

Il y a quelques années, Lena Garrel avouait, en ce qui concerne sa propre carrière d'actrice, que porter ce nom n'avait pas toujours été un avantage. "Mes amies savent à quel point c'est lourd pour moi, donc personne ne m'envie, expliquait-elle au magazine Clap Mag. C'est à la fois tellement génial au quotidien et tellement dur à porter. À un moment donné, j'étais obsédée par ça. En fait, je ne sais pas vraiment en quoi ça m'a aidée. Je pense que ça m'a plutôt pas mal desservie. Personne n'a envie de ça en fait". Ces propos datent de l'année 2015 et la jeune femme est peut-être, désormais, en paix avec son identité. La réponse prochainement au cinéma...