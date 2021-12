Laetitia Casta : Un couple modèle avec son mari Louis Garrel ? "Je le vis très mal ! "

Laetitia Casta et Louis Garrel ont présenté leur nouveau film, La Croisade - qui traite de l'écologie et sortira le 22 décembre - sur le plateau de Quotidien. Face à Yann Barthès, les parents d'Azel (né en mars 2021) se sont laissés aller à quelques petites confidences sur leur couple. "Chaque fois qu'on vous voit ensemble, ça suscite bcp de commentaires, comment vous vivez ce statut du couple modèle ?", demande l'animateur de TMC. Ce à quoi répond Laetitia Casta, sur le ton de la rigolade : "Je le vis très mal !"

"Couple modèle ?", s'interroge Louis Garrel. "Moi il y a des gens qui viennent m'arrêter dans la rue me demander une photo et ils me disent : 'Moi c'est votre femme que j'adore'. Et je leur réponds : 'Je suis d'accord, moi aussi je l'adore'". Apparemment très amoureux de sa femme qu'il a épousée en 2017 en Corse, le réalisateur de 38 ans lui a fait une jolie déclaration. Comme à chaque fois, les invités de Yann Barthès doivent donner la définition de leur binôme lorsqu'ils arrivent sur le plateau de Quotidien.

Prenant le jeu très à coeur, Louis Garrel a parlé de Laetitia Casta en ces termes : "Actrice et femme puissante. Artiste multi talentueuse. Elle a la chance de n'être jamais conventionnelle ni scolaire C'est en partie dû à ses réelles qualités humaines. Son empathie profonde pour les gens et sa générosité nourrissent les personnages qu'elle incarne et leur donne une force humaine que tous les acteurs espèrent trouver dans leur travail". Une définition qui a flatté sa conjointe mais l'a aussi un peu embarrassée. "J'ai fait plus court... Je suis une feignante ou quoi ?", s'est-elle amusée avant de partager sa définition de son mari : "Acteur réalisateur. Passionné, passionnant. Fougueux. Jamais là où on l'attend et toujours là où on ne l'attend pas. Irrésistiblement drôle et dont la plus grande qualité est qu'il ne boude jamais".

Pour rappel, Louis Garrel a été en couple avec Valeria Bruni-Tedeschi, avec qui il a adopté Oumy en 2009 au Sénégal. De son côté, Laetitia Casta a connu des histoires d'amour avec Stefano Accorsi, avec qui elle a eu Orlando, 15 ans et Athéna, 12 ans. Avec Stéphane Sednaoui, elle a eu une fille nommée Sahteene (20 ans).