Louis Garrel se confie sur sa fille adoptive Oumy : "Elle a beaucoup de choses à m'apprendre"

Dans une interview accordée au Figaro Magazine, en kiosque depuis le 8 octobre 2021, Louis Garrel a fait de tendres révélations sur sa vie de famille. Marié à la sublime Laetitia Casta depuis 2017, l'acteur de 38 ans - interrogé pour son rôle dans Mon légionnaire, de Rachel Lang - s'est confié sur ses méthodes d'éducation.

Alors qu'il incarne un militaire à l'autorité incontestée dans Mon légionnaire, Louis Garrel a un tout autre visage dans sa vie privée. "Je peux faire preuve d'autorité pour éviter aux enfants de mettre les doigts dans la prise, mais pour le reste, je prône l'échange", a-t-il indiqué, non sans humour. De riches discussions qu'il entretient en particulier avec sur sa fille adoptive, Oumy. "Sur des questions actuelles de racisme, d'écologie ou d'orientation sexuelle, par exemple, ma fille de 13 ans a beaucoup de choses à m'apprendre et cela engendre des discussions passionnantes", a-t-il ensuite mentionné.

Un papa très fier

Alors que de nombreuses stars aiment faire les louanges de leurs enfants sur la Toile ou dans la presse, Louis Garrel, quant à lui, préfère rester discret. Récemment, à l'occasion d'un entretien accordé à nos confrères du magazine GQ, en août 2021, ce dernier a accepté de livrer au sujet de sa fille Oumy.

Au sujet du film La Croisade - où Laetitia Casta incarne le rôle principal -, Louis Garrel était revenu sur une scène où une petite fille noire est "mal regardée" dans un commissariat. "Il se trouve que c'est une petite fille que je connais très bien. C'est ma fille, Oumy. Et on a fait le film tellement en direct que je l'ai laissée improviser dans cette scène. En fait, c'est elle qui l'a écrite", avait-il partagé, non sans fierté. Adoptée en 2009 avec son ex-compagne Valeria Bruni-Tedeschi, la jeune adolescente a depuis montré un intérêt pour les sujets sociétaux. "Elle avait fait toutes les manifs Black Lives Matter. Et comme le film parlait d'enfants très militants [le thème principal tourne autour de l'écologie, NDLR] à douze ans, je trouvais ça bien d'évoquer aussi ce sujet-là", avait conclu le père de famille.

