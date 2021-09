Valeria Bruni-Tedeschi et Louis Garrel : Premier tapis rouge pour Oumy, leur fille de 12 ans !

Le public découvre enfin le nouveau film écrit et réalisé par Louis Garrel, la comédie La Croisade... en tout cas une poignet de veinards. Le samedi 18 septembre 2021, le cinéaste a présenté son projet pour la première fois lors de la 69e édition du Festival international du film de San Sebastian. Et pour l'accompagner sur le tapis rouge, sa fille Oumy, 12 ans, avait fait le déplacement. Une surprise pour la foule qui a assisté à ce défilé familial, et pas tant que ça ! La jeune fille fait une apparition dans la fameuse comédie, tout comme le jeune Joseph Engel, et avait parfaitement sa place sur le red carpet.

Je l'ai laissée improviser dans cette scène. En fait, c'est elle qui l'a écrite

Venue habillée en Céline, Oumy suit donc la trace de ses célèbres parents. L'adolescente a été adoptée par Louis Garrel et Valeria Bruni-Tedeschi en 2009. Et puisque La Croisade est une affaire de famille - Louis Garrel et sa femme Laetitia Casta tiennent deux rôles principaux -, elle s'est insérée dans une séquence militante, dans laquelle elle joue une petite fille noire "mal regardée" dans un commissariat. "Il se trouve que c'est une petite fille que je connais très bien, expliquait-il dans le magazine GQ. C'est ma fille, Oumy. Et on a fait le film tellement en direct que je l'ai laissée improviser dans cette scène. En fait, c'est elle qui l'a écrite. Elle avait fait toutes les manifs Black Lives Matter. Et comme le film parlait d'enfants très militants à douze ans, je trouvais ça bien d'évoquer aussi ce sujet-là."

La Croisade raconte l'histoire d'Abel et Marianne, des parents qui découvrent que leur fils de 13 ans a volé plusieurs de leurs objets de valeurs pour les revendre. Ils réalisent que des centaines d'enfants, à travers le monde, en ont fait de même en espérant sauver la planète. Pour découvrir les premiers pas de la jeune Oumy au cinéma, rendez-vous en salles obscures dès le 22 décembre 2021.