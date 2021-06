Valeria Bruni-Tedeschi et Louis Garrel : Leur fille Oumy bientôt une superstar ?

C'était l'un des duos les plus glamours de la fin des années 2000. Valeria Bruni-Tedeschi (56 ans) et Louis Garrel (37 ans) ont formé pendant près de cinq ans un couple uni et amoureux, au point d'adopter ensemble une petite fille. C'est ainsi qu'en 2009, Oumy, d'origine sénégalaise, arrive dans leur famille et comble de bonheur ses parents. Finalement, le couple se sépare en 2012 et chacun refait sa vie de son côté. Si Valeria s'attache beaucoup à l'éducation de sa fille, qu'elle n'hésite pas à mettre en avant, Louis va retrouver l'amour aux côtés de Laetitia Casta, avec qui il a eu un enfant tout récemment.

Si le couple est séparé aujourd'hui, la petite Oumy a bien grandi et elle s'apprête à voler la vedette à ses parents ! En effet, elle vient tout juste de décrocher le rôle principal dans le film Neneh superstar, réalisé par Ramzi Ben Sliman. Dans ce film dont la production devrait commencer cette année, la fille des deux artistes jouera le rôle de Neneh, une petite fille noire de 12 ans qui rêve de rentrer à l'école de ballet de l'Opéra de Paris. La jeune héroïne devrait redoubler d'efforts pour se faire accepter par la directrice de l'établissement, garante des traditions de l'institution.

Un casting cinq étoiles pour l'accompagner

Pour l'accompagner sur le tournage, la jeune fille aura comme partenaire à l'écran nul autre qu'Aïssa Maïga et Maïwenn. Une très belle entrée en matière donc pour Oumy qui a semble-t-il hérité des talents d'acteurs de ses deux parents. Même si on l'a déjà vue au cinéma dans Les Estivants, une comédie dramatique sortie en 2019 et réalisée par sa mère, Valeria Bruni Tedeschi, dans laquelle elle faisait une petite apparition, il s'agit bien du premier grand rôle de la petite Oumy.

Une très bonne nouvelle pour ses deux parents, sûrement très fiers de leur fille et que l'on a bien hâte de voir au cinéma !