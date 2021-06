Diaporama Valeria Bruni-Tedeschi et Louis Garrel : Leur fille Oumy bientôt une superstar ?

Valeria Bruni-Tedeschi et Louis Garrel : Leur fille Oumy bientôt une superstar ?

Louis Garrel et Valeria Bruni Tedeschi - Photocall du film "Un chateau en Italie" au Festival du Film de Cannes.

Louis Garrel et Valeria Bruni Tedeschi - Photocall du film "Un chateau en Italie" au 66 eme Festival du Film de Cannes, en mai 2013.

Valeria Bruni Tedeschi et son ex-compagnon Louis Garrel à Rome, le 22 Octobre 2013.

Louis Garrel et Valeria Bruni Tedeschi - Photocall du film "Un chateau en Italie" au 66 eme Festival du Film de Cannes, en mai 2013.

9 / 13

Valeria Bruni-Tedeschi au photocall du film "Aspromonte : The Land of The Forgotten" à Rome, le 8 novembre 2019.