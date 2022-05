Festival de Cannes : Lady Diana, les pieds nus de Julia Roberts... les looks les plus époustouflants de Cannes !

C'était le 16 mai 1987 et la Croisette était en pleine effervescence. L'apparition de la princesse Diana, accompagnée du prince Charles, sur le tapis rouge du Festival de Cannes reste encore comme un moment à peine réel. Cette année-là, alors que Maurice Pialat reçoit la Palme d'or pour Sous le soleil de Satan, Lady Di foule les célèbres marches du palais des Festivals dans un look bleu mythique. La fascinante princesse de 25 ans a misé sur cette création signée Catherine Walker qui se serait inspirée de la tenue que portait Grace Kelly dans le mythique La Main au Collet.

Quelques années plus tard, c'est Madonna, en 1991, qui a captivé Cannes. Son soutien-gorge (i)conique a marqué les esprits à jamais. Pour sa première montée des marches, la star arrive cheveux noirs attachés, et cachée derrière un grand kimono... Une sobriété qui prend fin quand elle se déshabille et dévoile un soutien-gorge conique, imaginé par Jean-Paul Gaultier. Un corset qui devient alors un vêtement féministe symbole de la libération du corps de la femme et reste inoubliable jusqu'à aujourd'hui.

En 1997, Milla Jovovich fait sa première apparition à Cannes pour présenter Le Cinquième Élément de Luc Besson. Dans une robe transparente et scintillante avec bustier et jupe pagne très Mata Hari, qui ne cache pas grand chose, le top fait sensation sur les marches du Palais. Au bras du réalisateur, l'actrice captive alors tous les regards et peut remercier cette tenue époustouflante.

Le soutien-gorge de Madonna, les pieds de Julia Roberts

Puis, rendez-vous en 2016 où Julia Roberts va à son tour marquer les esprits. Pour sa première montée des marches du Festival de Cannes pour la projection de Money Monster, elle apparaît dans une somptueuse robe rouge, qui n'est pas sans rappeler l'une de ses tenues iconiques dans Pretty Woman, mais surtout... pieds nus ! Un choix époustouflant mais avant tout un acte féministe. En effet, la star américaine a décidé d'apparaître pieds nus après une regrettable polémique en 2015, puisqu'un groupe de femmes avait été évincé de la projection du film Carol, parce qu'elles ne portaient pas de chaussures à talon. Queen Julia.

2016 est une année forte en émotions pour les festivaliers. Car une autre robe rouge a capté l'attention ce 19 mai 2016, c'est celle de Bella Hadid. Le top a monté les marches dans une longue robe rouge en soie, ultra-fendue et décolletée. Quelques années plus tard, la soeur de Gigi Hadid a reconnu regretter ce moment. Elle a confié à Vogue avoir été très nerveuse au sujet de la fente de sa robe, et a regretté "l'air très sexuel" que la tenue lui conférait. En 2021, Bella Hadid a de nouveau fait sensation à Cannes en arborant un collier en forme de poumons humains signé Schiaparelli. Un look spectaculaire qui l'a, on l'espère, aidée à oublier ce mauvais souvenir.