Julia Roberts complice avec Xavier Dolan devant Pascal Elbé et son fils Léo, à la soirée Chopard

Les soirées se succèdent en marge de la 75e édition Festival de Cannes mais ne se ressemblent pas. Ce jeudi 19 mai 2022, la Croisette a offert de nouveau de très beaux évènements pour prolonger les festivités. Ainsi, pendant que les Miss France brillaient à la soirée du Global Gift Gala, dignement orchestré par Eva Longoria, d'autres stars se sont rendues à la soirée Chopard. La star Julia Roberts y était présente. Après la montée des marches de Cannes en Louis Vuitton, sous le toit de l'hôtel Martinez, elle a fait sensation dans un ensemble Dior noir, avec naturellement un collier Chopard, avec un diamant jaune de 100 carats. L'actrice a pris la pose, complice, auprès de Xavier Dolan.

C'est elle qui a remis le trophée Chopard, succédant à Jessica Chastain, devant un parterre de stars. Cette année, ce sont les deux jeunes acteurs britanniques Sheila Atim (vue récemment dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness) et Jack Lowdon, qui est notamment connu pour la série Slow Horses, qui ont reçu cette distinction. La star de Pretty Woman a ainsi pu croiser à cette soirée organisée par Caroline Scheufele, coprésidente et directrice artistique de Chopard, la ravissante comédienne Joséphine Japy. La maison de joaillerie, partenaire officiel du Festival de Cannes, a également pu compter sur la présence de Pascal Elbé, venu avec son fils Léo Elbé, qui ont visiblement passé une agréable soirée avec Vincent Elbaz.

Il y avait également Noomi Rapace, membre du jury de cette quinzaine de Cannes, mais également Rebecca Hall et Edgar Ramirez. Lolita Chammah, la fille d'Isabelle Huppert qui lui ressemble de plus en plus, a pu croiser Benjamin Biolay, affichant son nouveau look blond. Finnegan Oldfield, Lashana Lynch, ou encore Jeanne Cherhal se sont succédés à ce photocall prestigieux. William Abadie et Joanna Kulig étaient aussi présents à cette soirée Chopard, tant attendue chaque année sur la Croisette.

Sa deuxième fois à Cannes

Quelques instants plus tôt, Julia Roberts a fait une arrivée très remarquée pour la montée des marches du film Armageddon Time. Les cheveux lâchés, au naturel, elle a brillé dans un costume Louis Vuitton avec un énorme collier Chopard qui la faisait rayonner encore plus. L'actrice légendaire américaine, qui avait obtenu son premier Oscar en 2001 pour son rôle d'Erin Brokovich, n'était à Cannes que pour la deuxième fois. Et elle n'est pas près d'oublier cette virée sur la Croisette.