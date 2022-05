Eva Longoria et Kendji Girac complices devant de sublimes Miss France au Global Gift

Alors que la 75e édition Festival de Cannes s'est ouverte ce mardi 17 mai 2022, en marge du bal du cinéma, ont lieu de nombreuses soirées. Et le Global Gift reste l'un des évènements les plus attendus chaque année. Présidente du Global Gift, Eva Longoria était une nouvelle fois très élégante et affichait un sourire radieux, ce jeudi 19 mai. Cette soirée caritative, qui lève des fonds pour diverses oeuvres de charité – dont la sienne – est toujours une occasion de voir défiler un parterre de stars. La maîtresse de cérémonie, de 47 ans, portait une robe noire sexy à découpes, avec quelques touches dorées pour un effet des plus glamour. Aux côtés de Kendji Girac, la star a fait sensation.

Ambassadrice et visage de The Global Gift Foundation depuis 2013, qui se concentre sur la création d'un impact positif dans la vie des enfants, des familles et des femmes dans le besoin, l'ex-star de Desperate Housewives a pu compter sur la présence de nombreuses Miss France. Alicia Aylies et Flora Coquerel ont rivalisé d'élégance aux côtés de Sylvie Tellier, qui avait un rôle de choix à cette cérémonie. Au sein du chic hôtel de luxe JW Marriott Cannes, sur la Croisette, elle a assuré la co-présentation du gala, mission de taille que lui a confiée Eva Longoria en personne. "J'ai une chance immense puisqu'Eva Longoria me confie la co-présentation de son dîner de charité, jeudi soir au Marriott à Cannes. Donc, effectivement, j'y serai ce week-end. Comptez sur moi pour vous envoyer quelques photos de la Croisette et, surtout, pour vous faire une super photo avec Eva parce que c'est une femme que j'adore ! En plus d'être drôle, elle est généreuse et je suis juste fan !", a-t-elle fait savoir sur Instagram.

Deux ex-stars des Experts et de Prison Break

La soirée qui a débuté dès 20H30 par un tapis rouge suivi d'un cocktail, avant un dîner animé par plusieurs performances live ainsi qu'une traditionnelle vente aux enchères, a vu de nombreuses personnalités se croiser. Amaury Nolasco, Nicky Jam ou encore Gary Dourdan y étaient tous présents. Les bénéfices iront à la Global Gift Foundation et la Eva Longoria Foundation ; à noter que le ticket de participation à l'évènement démarre à 5000 euros et que le ticket présidentiel est lui au prix de 10 000 euros.