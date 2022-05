Cannes 2022 : Sylvie Tellier divine en décolleté face à Kendji Girac à la silhouette affinée

La 75e édition du Festival de Cannes s'est ouverte mardi 17 mai 2022. Pour le troisième soir de l'événement très attendu, toute l'équipe du film Armageddon Time, en compétition et en projection ce jeudi 19 mai 2022, a fait le déplacement. Anisi, Anne Hathaway, en robe blanche immaculée sans bretelle et d'un collier XXL, a foulé le tapis rouge du Palais des Festivals auprès de ses camarades Jaylin Webb et Michael Banks Repeta. Ce soir-là, plusieurs célébrités sont de la partie, à l'instar d'Aya Nakamura venue au bras de son compagnon Vladimir Boudnikoff.

Sylvie Tellier a mis le paquet. Brushing, maquillage mettant en valeur ses jolis yeux, un joli collier en diamants pour habiller son cou et surtout une superbe robe noire décolletée en guise de tenue. L'ancienne Miss France s'est affichée souriante lors de l'événement, tout près d'une autre star française : Richard Orlinski. Le sculpteur et musicien apparaît très chic en costard et noeud papillon noir. Un joli duo assorti qui se retrouve pour un moment exceptionnel. "Ravi d'être en ta compagnie pour aller voir ce sublime film et surtout pour ensuite assister à un événement d'association caritative, le Global Gift Gala d'Eva Longoria, que tu vas présenter j'ai l'impression", lance l'artiste à Sylvie Tellier en story sur Instagram.

Sur place, la jolie blonde et le charmant brun retrouvent Kendji Girac, lui aussi prêt pour le Global Gift Gala. Egalement très élégant en costard, le chanteur de 25 ans affiche une silhouette affinée. "Je vais monter les marches pour le Global Gift Gala. Il fait beau, il y a des gens, on est content. Et on va se régaler et profiter, c'est le plus important", lance-t-il sur le réseau social. Autre couple star à l'événement : le Top Chef Denny Imbroisi et sa belle Silvia Notargiacomo, ex-danseuse de Danse avec les stars (TF1). Enfin, Amaury Nolasco, connu pour son rôle de Sucre dans la série à succès Prison Break, est lui aussi de la partie.