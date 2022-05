Festival de Cannes 2022 : Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff, couple radieux 4 mois après bébé

Une autre pointure de la chanson française a foulé le tapis rouge du Palais des Festivals de Cannes. Il s'agit de Kendji Girac. Le jeune chanteur de 25 ans s'affiche élégant en costard noir et chemise blanche. "Je vais monter les marches pour le Global Gift Gala. Il fait beau, il y a des gens, on est content. Et on va se régaler et profiter, c'est le plus important", lance-t-il en story sur Instagram avant de retrouver une star internationale : Amaury Nolasco, connu pour son rôle de Sucre dans la série à succès Prison Break.