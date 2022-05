Tom Cruise et Jennifer Connelly, couple star du Festival de Cannes : une surprise époustouflante dévoilée

Dans ce nouvel opus (dont la bande-originale Hold My Hand est interprétée par Lady Gaga), Maverick continue de repousser ses limites en tant que pilote d'essai et refuse de monter en grade, car cela l'obligerait à renoncer à voler. Chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée, il va lors de cette mission rencontrer le lieutenant Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller), le fils de son défunt ami, le navigateur Nick "Goose" Bradshaw. Pour rappel, c'est le film Top Gun réalisé de Tony Scott sorti il y a trente-six ans, qui a propulsé l'ex-mari de Katie Holmes et papa de Suri au rang de star internationale.

Désormais âgé de 59 ans, l'acteur (qui a appris à piloter un avion de chasse pour les besoins du film) a révélé pourquoi il avait toujours réalisé ses cascades lui-même avec beaucoup d'humour : "C'est comme demander à Gene Kelly pourquoi il danse? (rires). J'avais 4 ans et demi. J'avais un jouet parachute. J'ai voulu faire pareil. Je me suis fait un parachute avec mes draps, je suis monté sur le toit (...) Quand je me suis lancé, je me suis dit 'Ce n'est pas une bonne idée' (rires). J'ai touché le sol si durement que j'ai vu des étoiles pour la première fois en plein jour. Je me suis dit, 'C'est intéressant'".

L'acteur fait un passage éclair à Cannes puisqu'il doit retourner à Londres pour fouler le tapis rouge de l'avant-première européenne organisée le 19 mai 2022 à Leicester Square (Londres) où il marchera aux côtés du prince William et de son épouse Kate Middleton. Par la suite, il va également célébrer le jubilé de platine de la reine Elizabeth II (il a été choisi pour ouvrir cette cérémonie avec l'actrice Helen Mirren).