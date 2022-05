Tom Cruise et Jennifer Connelly au Festival de Cannes : complicité affichée pour Top Gun : Maverick

Tom Cruise n'est pas de ceux qui se fondent dans la masse. Star parmi les stars, l'acteur est arrivé en hélicoptère à Cannes et il se murmure déjà qu'il pourrait arriver sur le tapis rouge ce mercredi 18 mai 2022 pour la première, dans le même engin. Il faut dire que pour présenter Top Gun : Maverick, il faut bien mettre les moyens. Le retour du film culte est extrêmement attendu par les amoureux du cinéma et la bande-annonce de ce blockbuster qui sortira le 25 mai prochain a déjà mis l'eau à la bouche à grand nombre d'entre eux.

Arrivé sur la Croisette, de retour du Royal Windsor Horse Show en Angleterre, l'ancien époux de Katie Holmes, et père de sa petite Suri Cruise, a pris la pose lors du photocall du film de Joe Kosinski aux côtés de sa partenaire Jennifer Connelly. Les deux acteurs américains sont apparus des plus complices. Miles Teller, John Hamm, Jay Ellis, Danny Ramirez, Glen Powell, Lewis Pullman et Greg Tarzan Davis étaient également présents. À bientôt 60 ans, l'acteur de Mission Impossible, vêtu d'un costume bleu et tout sourire, s'apprête à monter une nouvelle fois les marches du Palais des Festivals à l'occasion de cette 75e édition du Festival de Cannes. Le film Top Gun : Maverick sera diffusé en avant-première ce mercredi, trente six ans après la sortie du film culte de Tony Scott.

Une masterclass avant la montée des marches

A 16H00, Tom Cruise a participé à une masterclass. "Je fais des films pour le grand écran. Mes films ne sortiront pas directement sur les plateformes. Aller au cinéma, c'est partager une expérience, quelle que soit notre culture ou langue. Je vais voir les films en salles quand ils sortent. Je mets ma casquette (pour ne pas être reconnu). J'aime voir les bandes-annonces", a déclaré la star hollywoodienne, devant 1 000 personnes qui l'ont longuement ovationné, comme le rapporte l'AFP. "C'est ensemble qu'on sortira de cette situation", a-t-il poursuivi, évoquant la baisse de fréquentation des salles de cinéma, entre explosion des plateformes et crise sanitaire mondiale.

L'inoxydable acteur de Mission impossible et Top Gun en a profité pour évoquer sa passion du cinéma. "Depuis l'âge de 4 ans j'ai envie de faire du cinéma. J'ai grandi avec les films de Buster Keaton, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. Faire du cinéma a été pour moi un grand voyage", a-t-il confié.

A 59 ans, le grand habitué des superproductions, qui fait ses cascades lui-même, est revenu sur cette particularité : "C'est comme demander à Gene Kelly pourquoi il danse? (rires). J'avais 4 ans et demi. J'avais un jouet parachute. J'ai voulu faire pareil. Je me suis fait un parachute avec mes draps, je suis monté sur le toit". "Quand je me suis lancé, je me suis dit 'Ce n'est pas une bonne idée' (rires). J'ai touché le sol si durement que j'ai vu des étoiles pour la première fois en plein jour. Je me suis dit, 'C'est intéressant'", a-t-il raconté, tout sourire.

Nouvelle mission pour Maverick

Une nouvelle mission pour le célèbre pilote Pete "Maverick" Mitchell, incarné par Tom Cruise. Un rôle qui a propulsé l'acteur au rang de star incontestée. Dans ce nouvel opus, il s'agit de l'histoire de Maverick qui, après avoir l'un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, continue de repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Ce dernier refuse de monter en grade, car cela l'obligerait à renoncer à voler. Chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée, il va lors de cette mission rencontrer le lieutenant Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller), le fils de son défunt ami, le navigateur Nick "Goose" Bradshaw.

Son amitié méconnue avec Lady Gaga

Au programme de ce blockbuster tant attendu, Lady Gaga qui signe la BO avec le single Hold my hand. Dans le clip, la diva arbore les lunettes aviator et le look de pilote. On y découvre aussi des images du film avec Tom Cruise. Si Tom Cruise est apparu complice avec Jennifer Connelly, il l'est tout autant avec la chanteuse, qui le considère comme un "ami".