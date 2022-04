Tom Cruise et son mariage avec Katie Holmes : robe de créateur, château en Italie et pluie de stars

Deux mois seulement après le début de son idylle avec Katie Holmes, Tom Cruise la demande en mariage sous la Tour Eiffel. On est en 2005. Amoureuse, l'actrice de la série Dawson dit "oui" puis tombe enceinte quelques semaines plus tard. En avril 2006, elle donne naissance à une petite fille prénommée Suri. Sept mois plus tard, la jolie brune épouse l'acteur du film Vanilla Sky au cours d'un somptueux mariage célébré en grande pompe dans le village italien de Bracciano.

Sublime dans une robe Giorgio Armani, Katie Holmes s'est unie à celui qui interprète le rôle de Maverick dans le film Top Gun à l'intérieur d'un immense château médiéval face à 200 invités triés sur le volet. Parmi eux, on pouvait retrouver Brooke Shields, le couple Beckham, Jim Carrey, Will Smith et son épouse Jada Pinkett mais aussiJennifer Lopez et son mari de l'époque, Marc Anthony. Clou du spectacle, des feux d'artifice avaient été lancés pendant la cérémonie.

Fous l'un de l'autre, les amoureux n'avaient à l'époque que faire des rumeurs ou des critiques sur leur couple. En effet, Tom Cruise a 16 ans de plus que Katie Holmes mais l'acteur est aussi membre de la Scientologie, qui est souvent considérée comme une secte dangereuse. Au moment de leur rencontre, l'acteur s'était séparé de Pénelope Cruz depuis un an tandis que Katie Holmes s'était séparé de l'acteur Chris Klein quelques mois auparavant.

Malheureusement après six ans de mariage, Katie Holmes annonceleur divorce. C'est l'actrice qui aurait fait la demande de divorce pour "différents irréconciliables".

Selon une ex-membre de la Scientologie, Samantha Domingo, Tom Cruise n'aurait depuis plus aucun contact avec sa fille Suri. Ainsi, elle confiait à Us Weekly en 2019 que l'acteur avait été manipulé par l'Eglise scientologue et pensait désormais que Suri "n'était pas vraiment sa fille mais juste un être spirituel dans le corps de sa fille". L'Église de la Scientologie s'était défendue face aux propos de Samantha Domingo, affirmant que ce récit n'était que pure fiction.

Pour rappel, Tom Cruise est également papa de deux enfants adoptés avec son ex-femme Nicole Kidman : Isabella (née en 1992) et Connor (né en 1995).