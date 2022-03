Katie Holmes et Tom Cruise : Leur fille Suri, bientôt 16 ans, a complètement changé !

Les enfants de stars grandissent sous les yeux de millions de spectateurs et internautes ! C'est le cas de Suri Cruise, la discrète fille de Katie Holmes et Tom Cruise. Elle a enchaîné les rares apparitions ces dernières semaines et surpris le grand public par sa transformation...

Suri Cruise ne cesse de grandir ! L'enfant la plus médiatisée de la fin des années 2000 est aujourd'hui une adolescente indépendante, qui profite de moments de bonheur simples comme sortir son chien ou accompagner sa maman, Katie Holmes. Mère et fille ont par exemple été aperçus le 6 mars dernier dans une boutique de piercing et de tatouage à New York. En début de semaine, Suri s'est promenée avec son adorable yorkshire, toujours dans la Grosse Pomme.

Le visage masqué ou à découvert, Suri n'échappe pas aux objectifs des photographes ! Ces derniers ont pu constater qu'elle appréciait beaucoup les jeans évasés, sa doudoune kaki et ses baskets Converse bleues. Toujours côté dress code, la jeune fille de 15 ans a hâte d'être au printemps, une impatience exprimée par le port d'un short à carreaux bleu ce mercredi 16 mars 2022.



Suri Cruise est la fille unique de Katie Holmes, et le troisième enfant de son papa, Tom Cruise. L'adolescente est née le 18 avril 2006, exactement un an après le premier rencard de ses parents. Les deux acteurs s'étaient mariés le 18 novembre 2006 en Italie, et ont divorcé en juin 2012.

Après ce divorce, Katie Holmes a obtenu la garde exclusive de Suri. La filette grandit loin de son père et de l'Église de Scientologie, dont il est toujours adepte. "Il n'y a aucun signe qu'ils entretiennent une relation. Il a personnellement choisi la scientologie contre sa fille ! C'est tragique", avait expliqué le blogueur Tony Ortega à Paris Match en novembre 2020.

Tom Cruise est plus proche de ses aînés, Isabella et Connor (28 et 26 ans), qu'il avait adoptés durant son premier mariage avec Nicole Kidman.