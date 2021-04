Suri Cruise a 15 ans ! Crinière XL, jean taille basse... Même Katie Holmes n'en revient pas

Sa mère n'en revient pas, et nous non plus ! Le 18 avril 2021, Suri Cruise a fêté ses 15 ans. Un anniversaire que sa célèbre maman Katie Holmes n'a pas manqué de célébrer sur Instagram, photos de famille à l'appui. A défaut de pouvoir passer du temps avec son père, un certain Tom Cruise, l'adolescente partage une tendre complicité avec sa mère.

"Joyeux 15e anniversaire ma chérie ! Je t'aime !!!! J'ai du mal à croire que tu as déjà 15 ans", Katie Holmes a-t-elle écrit sur le réseau social. Un message d'autant plus remarqué qu'elle ne met que très rarement sa fille en avant sur les réseaux sociaux... Pour accompagner son message, l'actrice américaine de 42 ans a partagé trois photos montrant Suri plus jeune. La petite brune sur les clichés a depuis bien changé !

Dimanche justement, la birthday girl est apparue dans les rues de New York avec des amies, tantôt en train de déguster un cornet de glace, tantôt en prenant la pose avec des fleurs dans les bras (voir diaporama). Après avoir eu Jamie Foxx comme beau-papa, entre 2013 et 2019, la jeune Suri partage désormais sa mère avec un autre homme : le chef cuisinier Emilio Vitolo Jr, en couple avec Katie Holmes depuis quelques mois.