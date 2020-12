Tom Cruise en couple avec une actrice de "Mission : Impossible 7" ? "Ils sont presque inséparables"

La star aurait-elle retrouvé l'amour après de longues années de célibat ? A en croire une source du Sun citée le 18 décembre 2020, Tom Cruise sortirait avec sa camarade Hayley Atwell, rencontrée sur le tournage du film Mission : Impossible 7. Tous deux seraient même "inséparables", malgré les 20 ans qui les séparent. Une rumeur d'idylle qui survient quelques jours après la crise de nerfs de l'acteur américain de 58 ans, qui a poussé cinq membres de son équipe vers la sortie...

Tom Cruise et Hayley Atwell auraient récemment été aperçus main dans la main lors d'une projection à Londres... "Tom et Hayley se sont bien entendus dès le premier jour, la source du tabloïd a-t-elle rapporté. Le confinement, et toutes les difficultés qui en ont découlé, les a encore plus rapprochés et ils sont devenus presque inséparables. Ils se sont vus après le travail, et elle s'est rendue dans son appartement de Londres. Ils s'entendent à merveille, et tous deux semblent très heureux." La star de Top Gun, Jerry Maguire ou encore Jack Reacher ne s'est plus affiché avec une femme depuis son divorce d'avec Katie Holmes, prononcé en 2012. De son côté, Hayley Atwell, connue pour avoir interprété l'agent Carter dans Captain America, aurait rompu avec son ex-compagnon, un médecin anglais, plus tôt cette année.

Il y a peu, Tom Cruise a fait parler de lui pour une histoire beaucoup moins romantique... Le père de Bella, Connor et Suri (27, 25 et 14 ans) a en effet laissé exploser sa colère en voyant deux membres de son équipe de tournage un peu trop proches, en dépit des règles de distanciation sociale. "Je ne veux plus jamais voir ça. Jamais ! Et si vous n'êtes pas virés et que je vous vois faire ça encore une fois, vous serez virés, s'est-il notamment écrié, dans un enregistrement dévoilé par le Sun. Vous pouvez vous en plaindre aux gens qui ont perdu leur p*tain d'emploi parce que notre industrie s'éteint." Le scientologue aurait piqué une seconde crise de nerfs quelques jours plus tard et poussé cinq membres de son équipe à la démission.

Un tournage interrompu à cause de la crise sanitaire, un grave accident de moto, la construction d'un village sans Covid pour les employés... Co-producteur, Tom Cruise a lui-même mis la main à la poche pour renflouer les caisses de ce septième volet des aventures d'Ethan Hunt. "Ça fait des mois que la tensions monte. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Plusieurs personnes ont démissionné, a expliqué une source du tabloïd. Tom ne supporte plus rien, après tout les efforts qui ont été déployés pour qu'il puisse continuer à tourner. Il est énervé à l'idée que d'autres ne prennent rien de tout ceci au sérieux." La sortie de Mission : Impossible 7 est prévue pour le 19 novembre 2021.