Tom Cruise lâché par son équipe après sa crise de nerfs : "Ça fait des mois que la tension monte"

Les nouvelles aventures d'Ethan Hunt tournent au fiasco. Alors que la crise de nerf de Tom Cruise sur le tournage de Mission: Impossible 7 est en train de faire le tour du monde, le comédien de 58 ans aurait pété les plombs une deuxième fois. Il aurait même poussé cinq membres de l'équipe à renoncer au projet, histoire de quitter pour de bon cette ambiance toxique. Fatalement, le fait que ses écarts de conduite aient été déballés sur la place publique n'a pas aidé l'acteur à reprendre ses esprits. Il aurait été encore "plus en colère" et "encore plus tendu" qu'à son habitude après l'incident tonitruent du mardi 15 décembre 2020.

"Ça fait des mois que la tensions monte, explique une source du journal The Sun. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Plusieurs personnes ont démissionné. Tom ne supporte plus rien, après tout les efforts qui ont été déployés pour qu'il puisse continuer à tourner. Il est énervé à l'idée que d'autres ne prennent rien de tout ceci au sérieux." Tom Cruise est le héros de ce septième volet de la saga Mission: Imposible, mais il est aussi l'un des producteurs du film. Ce qui explique qu'il se fasse du mouron devant le retard énorme qui a été pris à cause de la crise sanitaire, des très nombreux accidents qui ont eu lieu sur le tournage et du budget très largement dépassé.

Il faudra attendre novembre 2021, selon la Paramount, pour voir le résultat. Un grave accident de moto, survenu au mois d'août, avait causé de larges - et coûteux - dégâts. Pour contrer les aléas de la pandémie du coronavirus, Tom Cruise avait également fait construire, avec son propre argent, une sorte de "village sans Covid-19" sur un ancien site de la Royal Air Force, près d'Oxfordshire aux Royaume-Uni. Ce qui pourrait expliquer qu'il soit un brin tatillon, quitte à se payer un coup de sang en voyant deux employés se moquer de la distanciation sociale en s'asseyant, à moins d'un mètre l'un de l'autre, devant un ordinateur.

Si je vous vois faire ça encore une fois, vous êtes virés

"Les producteurs croient en nous tous et en ce que l'on fait, hurle-t-il dans les enregistrements partagés par The Sun. Je suis au téléphone avec chacun des p*tains de studios la nuit, des compagnies d'assurance, des producteurs. Ils nous regardent et nous ont choisi pour faire leurs films. Nous créons des milliers d'emplois pour vous, les fils de p*tes. Je ne veux plus jamais voir ça. Jamais ! Et si vous n'êtes pas virés et que je vous vois faire ça encore une fois, vous serez virés. Si quelqu'un de cette équipe le fait, ça y est. Toi, toi et toi aussi. Et toi, ne refais plus jamais ça. Pas d'excuse. Vous pouvez vous en plaindre aux gens qui ont perdu leur p*tain d'emploi parce que notre industrie s'éteint." Respecter les consignes de sécurité en pleine pandémie n'était, cela dit, pas forcément mission impossible...