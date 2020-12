Tom Cruise craque et menace de virer le staff de Mission Impossible pour une bonne raison...

Tout simplement enragé. Voilà comment on pourrait décrire l'état d'esprit de Tom Cruise face au comportement d'un des membres de son équipe de tournage n'ayant pas respecté les mesures sanitaires en période de pandémie. Dans un enregistrement audio publié par The Sun, le mardi 15 décembre 2020, on entend l'acteur américain hurler à l'encontre de l'équipe du film Mission Impossible pour ne pas avoir respecté les consignes liées au Covid-19 sur le tournage.

Pour Tom Cruise, une entorse au règlement sanitaire est une preuve d'irrespect pour les personnes de l'industrie ayant tout perdu à cause de la crise. "Ils [les producteurs, NDLR] croient en nous tous et en ce que l'on fait. Je suis au téléphone avec chacun des p*tains de studios la nuit, des compagnies d'assurance, des producteurs. Ils nous regardent et nous ont choisi pour faire leurs films", a hurlé Tom Cruise, depuis les studios britanniques du film Mission Impossible : 7. L'acteur subit clairement des pressions d'Hollywood, industrie touchée de plein fouet par la crise économique et sanitaire. Industrie qui regarde vers les services de plateformes pour l'avenir...

"Nous créons des milliers d'emplois pour vous, les fils de p*tes. Je ne veux plus jamais voir ça. Jamais ! Et si vous n'êtes pas virés et que je vous vois faire ça encore une fois, vous êtes virés. Si quelqu'un de cette équipe le fait, ça y est. Toi, toi et toi aussi. Et toi, ne refais plus jamais ça. Pas d'excuse. Vous pouvez vous en plaindre aux gens qui ont perdu leur p*tain d'emploi parce que notre industrie s'éteint. Elle ne paiera pas pour leur nourriture ou l'éducation de leurs enfants. C'est avec ça que je dors chaque nuit. Le futur de cette p*tain d'industrie" !", s'emporte-t-il, toujours en criant, face à l'équipe de son film.