Katie Holmes : Première photo de couple avec Emilio Vitolo, qui officialise leur amour

Aperçus pour la première fois ensemble en septembre 2020 à New York, Katie Holmes et Emilio Vitolo Jr. restaient jusque là discrets sur leur relation. Désormais, c'est officiel ! Le chef de 33 ans a officialisé son histoire d'amour avec l'actrice à l'occasion de son 42ème anniversaire, le 18 décembre 2020. Sur Instagram, l'Américain a partagé un cliché en noir et blanc avec la star au naturel, assise sur ses genoux.

"La personne la plus incroyable, la plus gentille et la plus belle. Chaque fois que je vois ton visage, ça me fait sourire. Joyeux anniversaire !!! Je t'aime !!" a-t-il écrit en légende du cliché affichant leur tendre complicité. Dans les commentaires, l'ex de Tom Cruise a répondu à son chéri en écrivant : "Merci beaucoup mon amour ! Je t'aime moi aussi". Rayonnante, la mère de Suri (14 ans) apparaît très amoureuse sur ce cliché ! Une histoire désormais officielle donc, mais que le couple avait préféré garder jusque-là secrète... Et pour cause.

Début septembre, le MailOnline avait publié les premiers clichés de la star et d'Emilio Vitolo Jr, tout en révélant que celui-ci était fiancé avec une certaine Rachel Emmons. Une source proche de la jeune femme avait d'ailleurs révélé au magazine : "Jusqu'à ce que ces articles de presse sortent, Rachel n'avait aucune idée de ce qu'il se passait. C'est un mari infidèle et ce n'est pas une fin heureuse. Ils avaient des plans concrets pour se marier dans les tuyaux. Maintenant, elle se retrouve avec de la mauvaise publicité et l'obligation de déménager."