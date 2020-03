Katie Holmes dévoile sa tactique pour protéger Suri après son divorce

Depuis quelques années, l'actrice américaine Katie Holmes oscille entre New York et Los Angeles, où elle poursuit sa carrière ; elle vient toutefois de mettre en vente sa belle maison californienne. La star avait fait le choix de la Grosse Pomme après son divorce d'avec Tom Cruise. Une période folle pendant laquelle elle devait protéger à tout prix sa fille Suri.

Interrogée dans les pages du magazine InStyle, Katie Holmes (41 ans) a évoqué son emménagement à New York et la folie médiatique qui s'était ensuivie. "C'était une période intense. Beaucoup d'attention nous était portée et j'avais une jeune enfant par-dessus le marché. On a quand même connu quelques moments amusants en public. (...) On était beaucoup suivies quand Suri était petite. Je voulais simplement lui faire prendre l'air, alors je la promenais dans les environs à la recherche de parcs, vers 6h du matin, quand personne ne pouvait nous voir", s'est-elle souvenue, révélant sa stratégie pour avoir un peu de répit.

L'ancienne star de Dawson, qui était à l'époque beaucoup critiquée concernant son supposé laxisme sur l'éducation de sa fille, s'est également souvenue que Suri avait fini par s'habituer aux photographes au point de "faire coucou devant les objectifs". Désormais, âgée de 13 ans, la demoiselle est nettement plus tranquille et mène une vie presque normale, même si elle ne voit plus son père depuis des années. Tom Cruise aurait en effet reçu l'interdiction par l'église de Scientologie d'être en contact avec elle ; Katie et sa fille sont de religion catholique.

Katie Holmes a dressé un portrait touchant de sa fille. "Je l'aime tellement. Mon plus grand but a été toujours été de faire en sorte qu'elle soit elle-même. Je le veux à 100% et je veux qu'elle soit forte, qu'elle ait confiance en elle et qu'elle soit capable de faire des choses. Elle a une forte personnalité, elle est travailleuse et concentrée. Elle va au bout de ses activités et en choisit toujours de nouvelles", a ajouté la star.

Côté carrière, Katie Holmes a une année chargée avec trois films à son actif : Brahms: The Boy II, The Secret: Dare to Dream et Coda.