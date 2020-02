Katie Holmes : Sa superbe villa en vente pour 4 millions de dollars

Après son divorce d'avec Tom Cruise, la comédienne Katie Holmes (41 ans) avait posé ses bagages à New York. C'est dans la Grosse Pomme qu'elle élève sa fille Suri Cruise (13 ans) et qu'elle peut compter sur ses parents. Dans le même temps, elle avait investi dans une demeure à Los Angeles afin de poursuivre sa carrière d'actrice et passer du temps avec Jamie Foxx. Mais le couple a rompu après six années de relation... La star a ainsi mis en vente sa propriété.

Comme le rapporte Fox Business, l'ancienne star de Dawson a donc mis en vente depuis novembre dernier sa jolie villa du quartier de Calabasas, en Californie, pour la coquette somme de 4 millions de dollars. Elle avait acheté l'édifice en 2014 pour 3,7 millions et compte donc faire une plus-value, sans doute justifiée par quelques travaux. La maison, de style Tudor, est assez neuve puisqu'elle a été construite en 2007. Elle dispose d'une surface habitable d'environ 560 m² et comprend notamment six chambres à coucher, six salles de bain, une cuisine de chef, une cheminée... Côté terrain, il faut compter sur un court de basket, une piscine ou encore une cuisine d'été.

La demeure, qui est affichée à un prix plus élevé que la moyenne du quartier qui tourne aux alentours de 2 millions de dollars, est entre les mains de la prestigieuse agence Sotheby's International Realty. Auparavant, du temps de son mariage avec Tom Cruise, Katie Holmes avait vécu dans une sublime demeure à Beverly Hills.

Côté carrière, Katie Holmes ne chôme puisque cette année on peut la retrouver au cinéma à l'affiche de trois films : Brahms: The Boy II, The Secret: Dare to Dream et Coda.

A noter que la star a débarqué à Paris le 26 février 2020...