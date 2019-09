Suri Cruise : L'ado de 13 ans a beaucoup changé !

Apprêtez-vous à prendre un sacré coup de vieux. Le samedi 31 août 2019, Suri Cruise, fille de Tom Cruise et de Katie Holmes, dont elle est le sosie non officiel, s'est offert une petite sortie entres copines. Pas de parents à l'horizon pour la jeune adolescente, qui a désormais 13 ans. En compagnie d'une amie, elle a été aperçue en train d'arpenter les rues des quartiers chic de Manhattan, à New York.

C'est très entourée que Suri Cruise a soufflé sa 13e bougie, quelques mois plus tôt. Le jeudi 18 avril, elle est allée se repaître d'un délicieux repas festif au restaurant Sant Ambroeus de New York, accompagnée de camarades en robes fleuris... avant de s'envoler vers Paris pour remettre le couvert ! Le 19 avril, la même petite troupe s'est installée dans un jet privé afin d'aller profiter de la gastronomie française pour quelques heures, entre les quatre murs des Ombres, au cinquième étage du musée du Quai Branly. Au menu : caviar, mojitos et biscuits au caramel, comme le révélait le magazine Closer.