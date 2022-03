Diaporama Katie Holmes et Tom Cruise : Leur fille Suri, bientôt 16 ans, a complètement changé !

Katie Holmes et Tom Cruise : leur fille Suri, bientôt 16 ans, a complètement changé !

La petite Suri, ici photographiée avec ses parents Tom Cruise et Katie Holmes, ne cesse de grandir ! L'adolescente se balade désormais sans chaperon à New York, seule ou avec des copines !

Exclusif - Suri Cruise, la fille de Tom Cruise et Katie Holmes, promène son chien à New York, le 16 mars 2022.

Exclusif - Suri Cruise, la fille de Katie Holmes et Tom Cruise, promène son chien avec une amie. New York, le 14 mars 2022.

Exclusif - Katie Holmes et sa fille Suri Cruise vont dans une boutique de tatouage et piercing à New York, le 6 mars 2022.