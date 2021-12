Nicole Kidman agacée par une question sur Tom Cruise, elle recadre sèchement une journaliste !

Le calme australien a ses limites. Alors qu'elle assurait la promotion du film Being the Ricardos, disponible sur Amazon Prime depuis le 21 décembre 2021, Nicole Kidman est sortie de ses gonds en pleine interview. Assise face à une journaliste de The Guardian, la comédienne de 54 ans a été confrontée à une question à propos de son ex, Tom Cruise, alors qu'elle mentionnait le couple fictif qu'elle forme avec Javier Bardem dans le long-métrage signé Aaron Sorkin.

"C'est une relation créative et romantique qui ne fonctionne pas, expliquait-elle. Il en ressort des choses extraordinaires, mais j'adore qu'on n'ait pas forcément droit à une fin heureuse. Le film prouve qu'on peut vivre une relation extraordinaire et en conserver les vestiges pour toujours. Mais on ne peut pas forcer les gens à se comporter comme on le voudrait, et parfois on tombe amoureux d'une personne avec qui on ne va pas vivre pour le restant de ses jours. Que l'on ait des enfants ou non. C'est assez facile de s'identifier à ça."

Je vous demanderai également de ne pas me cataloguer de la sorte

Se rattachant à cette immense perche tendue, la journaliste a alors demandé à Nicole Kidman si elle faisait référence à l'amour qu'elle avait porté autrefois à Tom Cruise, son époux pendant 11 ans, de 1990 à 2001, avec qui elle a adopté Isabella, 29 ans et Connor, 26 ans. "Oh mon Dieu, non, non. Absolument pas. Non, a répondu l'actrice, visiblement irritée. Je veux dire, honnêtement, c'était il y a tellement longtemps que ça ne faisait même pas partie de l'équation, alors non. Mais je vous demanderai également de ne pas me cataloguer de la sorte non plus. Ca me semble presque sexiste, parce que je ne crois pas que vous demanderiez ça à un homme."

Nicole Kidman est en couple avec Keith Urban depuis 2005 et a épousé le musicien en 2006. Elle conserve des relations extrêmement distantes avec son ex, la scientologie l'ayant éloignée au maximum et l'ayant même empêchée d'assister au mariage de son fils. On peut donc dire qu'elle a tourné la page, depuis, et qu'elle a bien pris soin de brûler le roman en entier...