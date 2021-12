Diaporama Nicole Kidman agacée par une question sur Tom Cruise, elle recadre sèchement une journaliste !

Archives - Nicole Kidman et Tom Cruise.

Bande-annonce du film "The Northman" avec Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Willem Dafoe et Björk.

Nicole Kidman, Keith Urban - Première du film "Being The Ricardos" à Sydney. Le 15 décembre 2021.

Nicole Kidman - Première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

Nicole Kidman et Tom Cruise à l'hôtel Ritz de Paris.

Nicole Kidman et son mari Keith Urban - Première du film "Being The Ricardos" à Sydney. Le 15 décembre 2021.