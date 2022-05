Elizabeth II debout avec une canne : des photos rassurantes, Tom Cruise lui rend hommage

Jamais quelques pas n'ont autant rassuré tout un peuple ! On parle ici des quelques mètres marchés (avec une canne) par la reine Elizabeth II lors d'un événement équestre célébré à Windsor. Après une apparition à la fenêtre d'une voiture, son étant de santé semble rassurant.

La reine qui fête actuellement son jubilé de platine, soit ses 70 ans de règne, a été célébrée à l'occasion du Royal Windsor Horse Show devant 5 000 personnes. De nombreuses célébrités ont été conviées, en particulier Tom Cruise, Helen Mirren et Katherine Jenkins.

La reine est apparue extrêmement souriante devant la foule à Windsor. Elle, qui s'aidait d'une canne, a rassuré alors qu'elle doit faire face à de nombreuses rumeurs qui parlent de son état de santé qui se dégrade. Elle avait dû notamment renoncer mardi dernier à prononcer son traditionnel discours du trône. Une absence qui n'a eu lieu que trois fois en 70 ans.

Le comédien Tom Cruise, qui est sur le territoire britannique pour la promotion de son film Top Gun, a également applaudi la reine. L'acteur en a profité pour exprimer sa profonde admiration pour cette dernière et "l'honneur et le privilège" que c'était pour lui de participer à cet anniversaire. "Le monde connaît sa dignité, sa dévotion et sa bienveillance, c'est pour ça que je l'ai toujours admirée. Son rôle dans l'histoire tout au long de ses 70 dernières années est juste extraordinaire", a lâché la star de Mission Impossible. A noter néanmoins que la présence de l'acteur a été entachée par un début de polémique. En effet, celui qui est un des leaders de l'église de la scientologie a profité de l'évènement pour promouvoir son nouveau film au micro de Phillip Schofield et Julie Etchingham. Une initiative pas vraiment appréciée par les spectateurs et internautes qui n'ont pas tardé à parler des positions "intéressées" de l'acteur...

Même si les célébrations officielles des 70 ans de règne d'Elizabeth II ont déjà débuté, il faudra attendre le 2 juin prochain pour assister à un week-end de festivité au cours duquel se dérouleront concerts et cérémonies religieuses.