Elizabeth II absente et remplacée : le prince Charles ému sur le trône, épaulé par William

Une première en près de soixante ans. Mais surtout un énième coup dur pour la reine Elizabeth II. C'est un prince Charles ému qui a remplacé la monarque à la lecture du discours de la reine après que Sa Majesté, 96 ans, a été forcée de manquer cet évènement majeur, pour soucis de santé. Ses ennuis continuent et notamment les "problèmes de mobilité", qui lui font manquer à son emploi du temps. L'héritier du trône a regardé la couronne avant d'annoncer les 38 nouveaux projets de loi de Boris Johnson pour l'année à venir afin de punir correctement les "hooligans" écologiques, capitaliser sur le Brexit et de s'assurer que les Britanniques peuvent payer leurs factures.

Elizabeth II n'a pas pu prononcer ce traditionnel discours du trône au Parlement britannique ce mardi 10 mai 2022, mais a pu compter sur son fils Charles. Ce n'est que par deux fois que la monarque a manqué cet évènement, en 70 ans de règne. Elle en était absente en 1959 et 1963, alors qu'elle était enceinte. Et c'est la première fois qu'elle se fait donc remplacer au pied levé par son fils, le prince de Galles. "La reine continue d'avoir des problèmes de mobilité épisodiques et, après consultation avec ses médecins, a décidé à contrecoeur de ne pas participer au discours du trône", a indiqué le palais de Buckingham via un communiqué, lundi 9 mai 2022.

Le prince William au côté de son père

C'est la première fois qu'un membre de la famille royale prononce le discours de la reine en son nom, et pour se faire tout au long du discours, le père de William et Harry a fait référence au "gouvernement de Sa Majesté". Ses regards vers la couronne de sa mère en ont dit long sur ses pensées qui allaient directement à elle. Il s'agit bien sûr du plus grand symbole de pouvoir et d'autorité pour les Britanniques. Si Elizabeth II n'a pu être présente, sa couronne, elle, y a été transportée par le prince Charles dans une limousine avec le bijoutier. Quant à Sa Majesté, elle a pu suivre l'évènement sur sa télévision. Elle a pu ainsi voir son fils épaulé par son petit-fils le prince William. L'époux de Kate Middleton, futur héritier du trône d'Angleterre, est d'ailleurs arrivé à sa toute première ouverture officielle du Parlement environ cinq minutes avant son père. Camilla Parker Bowles était également présente.