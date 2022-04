Prince Harry bientôt chauve ? Il évoque ouvertement sa calvitie en interview

Reçu par l'émission quotidienne dédiée aux Invictus Games, sur la chaîne néerlandaise NPO, le prince de 37 ans a en effet ironisé sur son problème capillaire, comme rapporté par le Huff Post – qui a publié la vidéo. Suite à un échange entre les trois hommes sur les problèmes de calvitie qui les touchent plus ou moins tôt dans leur vie, le prince Harry a dû admettre que son sort à lui était déjà bien tranché. "", a fait savoir le duc de Sussex pour rassurer ses hôtes. "On a le même coiffeur, j'imagine", a alors plaisanté un de ses interlocuteurs. "On appelle ça un nid d'oiseau", n'a pas manqué d'ajouter l'animateur Bart van der Burg. Ce qui a beaucoup fait rire le petit-fils de la reine.