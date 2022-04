Elizabeth II a 96 ans : émouvante photo de famille, entourée de ses petits-enfants, pour son anniversaire !

Habituellement entourée de corgis, Elizabeth II a changé de compagnons, ne serait-ce que l'instant d'un photoshoot. Une image d'archives a également été partagée en ligne, sur laquelle la reine a seulement 2 ans. Quant à la famille royale, bien sûr, chacun a eu une pensée pour elle. Kate et William ont notamment partagé un portrait sur lequel la matriarche apparaît entourée de son défunt époux le prince Philip et de 7 de ses petits-enfants - elle qui en a 12 au total : George, Charlotte et Louis, les enfants du prince William et de Kate Middleton, ainsi que Mia et Lena, les filles de Zara et Mike Tindall, et Savannah et Isla, fruits des amours de Peter Philips et de son ex-épouse Autumn.

Cette jolie photo de famille remonte à plusieurs années, et plus précisément à 2018. L'image avait été prise à Balmoral par Kate Middleton et avait été mise en ligne sur les réseaux sociaux de la famille royale le 14 avril 2021.