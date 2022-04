Kate Middleton et le prince William s'éclatent au ski loin de Meghan et Harry, une photo dévoilée

Le duc et la duchesse de Cambridge sont la simplicité incarnée quand ils partent en vacances en famille. Kate Middleton et le prince William ont profité de plaisirs simples comme déjeuner au restaurant. Selon Hello Magazine, la tribu aurait même été rejointe par Pippa Middleton, petite soeur de Kate. Les parents de George, Charlotte et Louis se sont donc offert un petit break enneigé bien mérité à la montagne, dont ils espèrent distiller leur passion à leurs trois enfants. C'est plutôt bien parti puisque ce n'est pas la première fois qu'ils emmènent leurs bambins sur les pistes.

Drôle de choix que celui de la montagne quand les beaux jours arrivent mais il n'y a pas si longtemps, Kate Middleton et le prince William avaient passé plusieurs jours sous le soleil des Caraïbes. Non pas en vacances mais pour un voyage officiel en marge des 70 ans de règne de la reine Elizabeth II. Comme à leur habitude, les duc et duchesse de Cambridge s'étaient parés de leurs plus beaux sourires et avaientenchaîné les activités avec les locaux quand ces derniers voulaient bien les accueillir. Certains ont profité de la visite monarchique pour manifester pour l'indépendance de leurs îles.

Kate Middleton et le prince William ont donné de leur personne et rongé leur frein suffisamment pour s'accorder un peu de répit loin des obligations. Il faut dire que leur retour n'a pas été des plus joyeux avec la messe spéciale organisée pour le premier anniversaire de la mort du prince Philip. Un événement auquel Meghan Markle et le prince Harry n'ont même pas pris la peine de participer. Kate et William se sont donc envolés vers Courchevel sans se soucier de leur venue. Ils ont beau être british, l'hypocrisie, ce n'est pas leur tasse de thé.