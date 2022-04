Le Prince Charles "le coeur brisé" : les coulisses de son échange tendu avec Harry révélées

Un an. C'est le temps que le prince Harry aura mis pour revenir sur le sol britannique faire un coucou à sa grand-mère. Depuis son apparition aux funérailles du prince Philip en avril 2021 et quelques papotages avec sa belle-soeur Kate Middleton, le duc de Sussex n'avait pas remis les pieds au Royaume-Uni. De passage aux Pays-Bas pour les Invictus Games qu'il organise chaque année, le prince Harry a fait un crochet par Londres pour tenter d'apaiser ses relations avec le reste du clan. Harry ne parle plus à son frère William, ou très peu. Ses liens avec leur père, le prince Charles, en sont presque au même point.

La présence du prince Harry et de Meghan Markle se faisant rare à Windsor, Elizabeth II a sauté sur l'occasion pour réconcilier père et fils et organiser une réunion entre Harry et le prince Charles. Selon le Daily Mail, leur entrevue n'a pas excédé 15 minutes et a débuté ce jeudi 14 avril aux alentours de 10 heures du matin avant que Charles, rejoint par Camilla un peu plus tard, ne prenne la route pour la messe donnée à la chapelle Saint George.

La communication reste très difficile : "Il aime son fils, il a le coeur brisé par tout ce qu'il s'est passé. Il a peur que la situation qu'il a connue avec la princesse Diana se répète avec le prince Harry. Il veut laisser la porte ouverte à toute discussion, ce qu'il n'a pas fait avec Diana et qu'il regrette encore aujourd'hui", affirme un proche du duc de Cornouailles.

Le gap était déjà profond après le Megxit mais l'interview qu'Harry et Meghan Markle ont accordée à Oprah Winfrey n'a fait que le renforcer. Durant l'entretien, les parents d'Archie et Lilibet ont accusé des membres de la Couronne de racisme et d'avoir laissé l'ex-actrice livrée à elle-même et en plein désarroi malgré ses appels à l'aide. Des propos restés en travers de la gorge de certains, dont le prince Charles et le prince William. Les mémoires du duc de Sussex, publiées d'ici la fin de l'année, s'annoncent déjà à charge. A défaut de devenir celui du Royaume-Uni un jour, Harry est en passe d'hériter du statut de roi du scandale.