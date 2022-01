Le prince Charles privé de Lilibet et Archie : Harry décline son invitation et s'explique

Le torchon brûle toujours entre le prince Harry, Meghan Markle et le reste de la famille royale. Depuis qu'ils ont fait part de leur intention de s'éloigner du clan Windsor, les Sussex lui mènent la vie dure. Le coup de grâce fut porté avec l'interview accordée à Oprah Winfrey au printemps 2021. Durant l'entretien, le duc et la duchesse ont vidé leur sac sans complexe, affirmant que Meghan Markle avait eu des idées noires sans que personne ne lui vienne en aide et qu'Archie avait fait l'objet de remarques racistes avant même sa naissance. Autant dire que de telles affirmations balancées au monde entier sans que la Couronne n'en soit avertie a jeté un léger froid polaire outre-Manche. Et malgré l'arrivée des beaux jours dans quelques semaines, un réchauffement des relations ne semble pas prévu pour tout de suite.

Le Daily Mail a révélé que le prince Charles, papi gâteau triste d'être privé de deux de ses petits-enfants, Archie et Lilibet, a convié Meghan Markle, Harry et leurs têtes blondes à passer un peu de temps avec lui au Royaume-Uni. Contre toute attente, cette proposition de réconciliation a été déclinée. En renonçant à ses titres royaux, Harry a fait une croix sur certains avantages qui allaient avec. Parmi eux, une garde rapprochée. Par le biais de son porte-parole, le duc a donc fait savoir que si sa sécurité et celle de sa famille ne pouvait pas être assurée (et payée par la Couronne britannique, of course), personne ne ferait le déplacement : "Si son rôle au sein de l'institution a changé, il reste un membre de la famille royale, et à ce titre, les menaces qui pèsent contre lui et les siens n'ont pas changé" a fait savoir son porte-parole.

Proche de sa grand-mère, le prince Harry espérait sans doute un coup de pouce de la part d'Elizabeth II mais la reine en a décidé autrement : "Elle ne cédera certainement pas à ses exigences. C'est l'affaire du gouvernement de Sa Majesté. La protection policière n'est pas un cadeau que la reine peut donner ou retirer quand bon lui semble" explique un proche. Le prince Charles va sans doute attendre encore un peu pour rencontrer la dernière née de la famille Lilibet. Sa maman ne lâchera rien. Il faut dire que la Souveraine n'avait pas besoin d'un nouveau coup d'éclat des Sussex après l'année mouvementée qu'elle a passée. En plus d'avoir perdu son époux le prince Philip, la reine Elizabeth a vu son fils Andrew mêlé au scandale de l'affaire Jeffrey Epstein. Autant dire qu'avec toutes ces péripéties, les petits caprices d'Harry lui passent au-dessus de la Couronne.