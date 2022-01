Prince Andrew : Accusé d'agressions sexuelles sur mineure, la reine lui retire ses titres

"S'il perd l'affaire... que faire de lui ? (...) Il lui serait demandé de mettre son duché en veille", a récemment confié une source au sujet du prince Andrew. Le fils de la reine Elizabeth II est menacé par un procès au civil aux États-Unis pour agressions sexuelles sur mineure. Avant même le début du jugement, la couronne a fait une annonce retentissante...

L'info est signée du palais de Buckingham ! La résidence principale de la reine d'Angleterre a annoncé, ce jeudi 13 janvier 2022, que "les affiliations militaires et parrainages royaux du duc d'York" lui ont été retirés. Le prince Andrew "continuera à ne pas assumer de fonctions publiques et se défend dans cette affaire comme citoyen privé" et n'utilisera plus l'appellation d'"altesse royale", précise Buckingham. Ainsi, le palais enfonce un peu plus le fils de la monarque et son défunt époux, le prince Philip.

Ce même jeudi 13 janvier, plus de 150 anciens membres de l'armée britannique avaient demandé à la reine de retirer les titres militaires de son fils, ancien pilote d'hélicoptère pendant la guerre des Malouines (1982) et qui a passé 22 ans dans la Marine. Dans une lettre publiée par le groupe opposé à la monarchie Republic, les signataires reprochaient au prince Andrew d'avoir manqué aux obligations de "probité, honnêteté et de comportement honorable" qui incombent aux militaires britanniques.

Le prince Andrew clame son innocence, malgré les photos.

Le prince Andrew s'est retiré de la vie publique en 2019, après diffusion de son interview à la BBC. L'ex-mari de Sarah Ferguson et père des princesses Eugenie et Beatrice d'York avait affirmé n'avoir aucun souvenir de sa rencontre avec Virginia Giuffre, malgré des photos le montrant aux côtés de sa victime d'agressions sexuelles présumée, âgée de 17 ans à l'époque. Le prince Andrew avait également défendu son amitié avec Jeffrey Epstein, milliardaire condamné à plusieurs reprises pour agressions sexuelles sur mineures et mort en prison.

Virginia Giuffre, affirme avoir été livrée au prince par Jeffrey Epstein et son ex-compagne et associée, Ghislaine Maxwell. Cette dernière est incarcérée depuis son arrestation à l'été 2020. Elle comparaissait depuis fin novembre devant le tribunal fédéral de Manhattan, notamment pour avoir fourni des mineures à son ancien compagnon pour qu'il en abuse sexuellement de 1994 à 2004.

Après 40 heures de délibérations étalées sur cinq jours, Ghislaine Maxwell a été jugée coupable, mercredi 29 décembre 2021, de cinq chefs d'accusation de crimes sexuels sur six, en particulier le plus grave : le trafic de jeunes filles mineures au bénéfice de l'ex-financier américain Jeffrey Epstein.