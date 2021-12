Ghislaine Maxwell condamnée : son mari manque le procès... et apparaît avec une autre femme !

Leur mariage était un secret, jusqu'à ce qu'il soit évoqué au tribunal... Le 29 décembre 2021 à New York, après trois semaines de procès et 40 heures de délibérations, Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable de crimes sexuels, y compris du trafic de jeunes filles mineures avec l'ex-financier américain Jeffrey Epstein. Tandis qu'elle attend de connaître sa peine, son mari continue quant à lui de se tenir à distance... en bonne compagnie.

Car oui, l'ancienne mondaine britannique de 60 ans est mariée. En 2016, dans le plus grand secret, elle a épousé un certain Scott Borgerson, un entrepreneur américain de 46 ans qui a fondé la lucrative société CargoMetrics, spécialisée dans le traitement des données des transports maritimes de marchandises. A en croire les informations du Daily Mail, il aurait rencontré Ghislaine Maxwell il y a environ 8 ans, lorsque tous deux prenaient part à des conférences sur la préservation des océans.

Leur idylle aurait alors débuté alors que monsieur était encore marié à Rebecca, la mère de ses deux enfants (un fils de 14 ans et une fille de 11 ans). Mariage qui s'est terminé avec fracas en 2015. Les documents du divorce ont alors dressé un portrait peu flatteur de Scott Borgerson, qui aurait fait preuve de violence physique et verbale sur son épouse, sur fond de problème d'alcool. Son mariage l'année suivante avec Ghislaine Maxwell est resté secret jusqu'à l'arrestation de cette dernière à l'été 2020, pour ses méfaits avec Jeffrey Epstein. L'ex-mondaine se cachait alors dans une demeure isolée de Bradford (New Hampshire), où Scott Borgerson lui rendait régulièrement visite avec ses deux enfants, puisqu'il vit à une heure de route de là dans une grande maison située à Manchester-by-the-Sea.

Après l'arrestation de sa femme, l'entrepreneur a été contraint de quitter la direction de sa société. Il a proposé de payer 25 millions de dollars de caution pour que son épouse soit libre en attendant son procès, caution refusée par le tribunal. En revanche, il est resté absent du procès new-yorkais et a été aperçu près de chez lui, dans le Massachusetts, notamment en compagnie d'une certaine Kris McGinn, journaliste et professeure de yoga de 49 ans. Aurait-il déjà tourné la page de son intrigant mariage avec celle qui devrait finir ses jours en prison ? Peut-être bien...