Ghislaine Maxwell jugée coupable de crimes sexuels : la complice de Jeffrey Epstein va rester en prison

Après 40 heures de délibérations étalées sur cinq jours, Ghislaine Maxwell a été déclarée coupable mercredi 29 décembre 2021. Comme l'a rapporté l'AFP, un tribunal de New York l'a reconnue coupable de cinq chefs d'accusation de crimes sexuels sur six, en particulier le plus grave : le trafic de jeunes filles mineures au bénéfice de l'ex-financier américain Jeffrey Epstein.

Incarcérée depuis son arrestation à l'été 2020 dans le nord-est des Etats-Unis, l'ancienne mondaine britannique de 60 ans, comparaissait depuis fin novembre devant le tribunal fédéral de Manhattan, notamment pour avoir fourni des mineures à son ancien compagnon pour qu'il en abuse sexuellement de 1994 à 2004. Epstein est mort en prison en 2019.

La fille du magnat britannique de la presse Robert Maxwell a plaidé non coupable et ne s'est exprimée qu'une seule fois au procès pour réaffirmer qu'elle était innocente. Le "jury à l'unanimité a reconnu Ghislaine Maxwell coupable de l'un des pires crimes que l'on puisse imaginer – faciliter et prendre part à l'agression sexuelle d'enfants", a tonné le procureur fédéral du tribunal de Manhattan, Damian Williams. Il a dénoncé des "crimes perpétrés avec son partenaire et complice de toujours, Jeffrey Epstein", lequel s'est suicidé dans une prison de New York en août 2019, avant même d'être jugé pour crimes sexuels.

Et le prince Andrew dans tout ça ?

Regrettant que la "justice ait pris trop de temps", le procureur a salué le "courage des jeunes filles, devenues des femmes", quatre victimes qui ont témoigné contre Mme Maxwell. "Jane", "Kate", "Carolyn" et Annie Farmer, 42 ans, la seule à s'exprimer sans pseudonyme, ont dévoilé une partie de leurs vies abîmées par des relations sexuelles forcées avec Epstein - notamment des massages sexuels - alors qu'elles avaient entre 14 et 17 ans, souvent en présence de Maxwell.

"Très déçue par le verdict", son avocate Bobbi Sternheim a annoncé à la presse son intention de faire appel. Aucune date n'a encore été fixée pour le prononcé de la peine, mais Ghislaine Maxwell encourt des dizaines d'années de prison.

Les regards sont désormais tournés vers un autre proche de Jeffrey Epstein : le prince Andrew, le fils de la reine Elizabeth, qui fait l'objet d'une plainte à New York pour "agressions sexuelles". L'été dernier, l'Américaine et quadragénaire Virginia Giuffre, l'une des jeunes filles exploitées par le duo Epstein/Maxwell, a en effet saisi la justice pour dénoncer les agressions sexuelles qu'elle aurait subies de la part du prince Andrew lorsqu'elle était mineure. Accusation que nie le Britannique. La plainte devrait être examinée fin 2022 devant un tribunal civil à New York.