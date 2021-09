Mort du Prince Philip : ses derniers mots à Charles révélés, la veille de sa disparition

Le 9 avril 2021 est une date à jamais marquée dans l'Histoire pour les Britanniques et pour la famille royale. Elle symbolise la mort du prince Philip, décédé à l'âge de 99 ans. Un terrible événement qui n'était pas prévu aux yeux d'Elizabeth II et du reste de la famille qui préparaient les 100 ans du prince d'Edimbourg.

En effet, comme l'a révélé le Daily Mail, vendredi 17 septembre 2021, le prince Philip et le prince Charles ont eu une discussion la veille de la tragédie, le 8 avril dernier. Une conversation téléphonique qui, selon les propos de l'époux de Camilla Parker-Bowles portait sur ce fameux anniversaire. Un événement qui était encore lointain aux yeux du prince Philip... Après avoir discuté de la fête organisée pour les 100 ans de l'époux d'Elizabeth II, ce dernier semblait très conscient de son état de santé. "Eh bien, je dois être en vie pour ça, n'est-ce pas ?", aurait alors répondu le grand-père de William et Harry à son fils. Avec cet humour pinçant qui lui était connu. "Je savais que tu dirais ça !", aurait ensuite ajouté le prince Charles, également conscient que les jours de son père étaient comptés.

Mercredi 22 septembre, sur les ondes de la BBC One sera diffusé un documentaire retraçant la vie du prince Philip. Intitulé Prince Philip : The Royal Family Remembers, ce documentaire donne la parole aux membres de la famille royale, comme le prince William et au prince Harry. "Du point de vue de ma grand-mère, avoir quelqu'un comme ça sur les épaules pendant 73 ans de mariage, il n'y a rien de mieux que ça", a déclaré le duc de Sussex durant ce documentaire. Une confession qui précède celle de la princesse Anne, fille du prince Philip et d'Elizabeth II qui a également partagé une anecdote sur son père. Et d'après les confessions de la princesse, le prince Philip veillait scrupuleusement à ce que ses enfants aient toujours une histoire avant de se coucher.

"Nous avons eu de la chance de l'avoir pendant près de 100 ans", a estimé le prince Charles durant le tournage du documentaire. Des propos corroborés par son épouse Camilla, qui s'est estimée "très heureuse" d'avoir connu son beau-père.