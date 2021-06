Elizabeth II et la princesse Anne en Ecosse : mère et fille s'offrent une sortie champêtre

Elizabeth II continue sa tournée en Ecosse. La reine d'Angleterre a choisi de visiter, pour son troisième et avant-dernier jour dans le Nord du Royaume-Uni, un centre communautaire pour enfants à Glasgow, The Children's Wood Project. Elle était accompagnée de sa fille unique, la princesse Anne, âgée de 70 ans.

Souriantes et élégantes, les deux femmes ont visité les lieux afin d'en apprendre plus sur les activités de cet organisme, qui a pour but d'encourager les membres de sa communauté à vivre "heureux et à être bienveillants à travers l'apprentissage en extérieur", résume le DailyMail. En effet, les résidents de ce centre disposent d'un jardin partagé ainsi que des ruches et les élèves des écoles alentours peuvent y faire classe au grand air.

De bleu vêtue, Elizabeth II a été accueillie par un jeune garçon, qui lui a offert un pot de miel. A son arrivée, des enfants de l'école élémentaire East Park étaient assis autour d'un feu et brûlaient des marshmallows avec leurs maîtresses. La reine a fait un tour par le potager collectif. Un membre du centre lui alors dit que, durant le confinement, personne n'avait volé ses haricots. Preuve, pour lui, que la solidarité et le respect règnent. Ce à quoi la monarque de 95 ans a répondu, en plaisantant : "Peut-être, si vous aviez des haricots ! Elles ont l'air délicieuses ces fraises". Elle est ensuite allée à la rencontre des apiculteurs bénévoles.

Pour terminer la journée, Elizabeth II et la princesse Anne ont visité les bureaux de l'entreprise suédoise AAC Clyde Space à SkyPark, l'agence spatiale britannique. Là-bas, la mère du prince Charles a dévoilé une plaque et en a appris davantage sur la nano-technologie satellite.



Cette semaine en Ecosse se clôturera jeudi 1er juillet. La reine et sa fille vont passer une dernière journée sur les terres écossaises avant de rentrer à Londres. Pour rappel, cette semaine a été le premier voyage officiel de la reine depuis la mort de son mari, le prince Philip.