Elizabeth II : La reine en opération séduction en Ecosse dans un moment tendu...

Episode deux de la tournée écossaise de la reine Elizabeth II. Ce mardi 29 juin, la monarque de 95 ans a reçu la première ministre du pays, Nicola Sturgeon. La dirigeante de 50 ans, pro-indépendance, a fait le déplacement à Holyroodhouse, la résidence de la reine qui se trouve à Edimbourg. Habillées en bleu toutes les deux, elles ont abordé le sujet épineux du nationalisme écossais et l'envie d'indépendance du pays face à la couronne d'Angleterre.

Malgré l'ambiance, qui devait être électrique entre les deux femmes, c'est une Elizabeth II souriante qui est apparue devant la presse. Comme le rappelle le DailyMail, les deux dirigeantes sont en froid et les tensions remonteraient à leur première entrevue, il y a sept ans. Une relation difficile qui a connu bien des remous.

En décembre dernier, Nicola Sturgeon a refusé de recevoir Kate Middleton et le prince William, en visite officielle dans le pays, sous couvert de restrictions sanitaires liées au Covid-19. Elle a été vivement critiquée et même qualifiée d'"impolie", comme le rapporte l'Express UK.

Elizabeth II a également reçu la visite d'Alison Johnstone, la présidente du Parlement écossais. Pendant ce temps, son petit-fils, le prince William était en visite sur le chantier naval de BAE Systems, non loin du fleuve Clyde, à Glasgow. Il y a tenu un discours touchant, dans lequel il a rappelé que l'Ecosse avait une place spéciale dans son coeur. En effet, il se trouvait à Balmoral lorsqu'il a appris la mort de sa mère, la princesse Diana. C'est aussi en Ecosse qu'il a rencontré son épouse, lorsqu'il était encore étudiant à Saint Andrew's.

Pour rappel, la reine Elizabeth II continuera son voyage en Ecosse, le tout premier depuis la mort de son époux, le prince Philip, jusqu'au 1er juillet. Durant les deux derniers jours de sa tournée, elle sera accompagnée de sa fille, la princesse Anne et ne pourra être présente lors de l'inauguration de la statue de Lady Diana, à Kensington Palace.