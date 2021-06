Kate Middleton et William, bientôt un déménagement loin de Kensington ? Ils visitent des écoles...

Le duc et la duchesse de Cambridge auraient-ils, eux aussi, des envies de campagne depuis leur confinement prolongé dans le Norfolk ? A en croire les informations du Daily Mail publiées le 18 juin 2021, le prince William et Kate Middleton se renseigneraient activement sur des écoles et de potentielles maisons dans le Berkshire, la région où la duchesse a grandi.

Leurs aînés, le prince George et la princesse Charlotte (bientôt 8 ans et 6 ans) pourraient donc quitter leur chère école privée de Thomas's Battersea, située dans le sud-ouest de Londres, non loin de l'appartement qu'occupe la famille au palais de Kensington. Le plus jeune de la famille, le prince Louis (2 ans) est quant à lui inscrit à la crèche Willcocks. "Rien n'a été décidé et bien sûr, ils pourraient très bien décider de laisser les enfants à Thomas's, mais William et Kate ont récemment visité des écoles dans la région de Berkshire, ce qui fait beaucoup parler", une source a-t-elle rapporté...

Bien plus à son aise à la campagne qu'en ville, Kate Middleton pourrait donc retourner vivre dans le Berkshire et se rapprocher ainsi de ses parents, Carole et Michael Middleton, qui vivent à Bucklebury Manor. Son frère James Middleton et sa fiancée française Alizée vivent eux-aussi dans cette même région. Elizabeth II elle-même a délaissé l'agitation de la capitale et Buckingham pour s'installer de façon permanente au château de Windsor (Berkshire) et ce, depuis le début de la pandémie. Pour autant, les équipes administratives des Cambridge resteraient basées à Kensington.

Pourquoi le prince William et Kate Middleton ne s'installeraient-ils pas pour de bon à Anmer Hall, leur maison de campagne adorée du Norfolk, où ils ont passé les différents confinements avec leurs enfants ? Selon le Daily Mail, la demeure - reçue en cadeau de mariage par la reine elle-même - est trop éloignée de Londres et de la famille Middleton.