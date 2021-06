Prince William et Kate Middleton : George et Charlotte ont (beaucoup) grandi !

A l'image du prince Albert de Monaco et ses jumeaux, la fête des Pères édition 2021 était sportive pour le prince William ! Le 20 juin 2021, accompagné de ses aînés George et Charlotte (bientôt 8 et 6 ans), le duc de Cambridge a fait une apparition surprise au domaine royal de Sandringham (dans le Norfolk). En choeur, père et enfants ont donné le coup d'envoi d'un semi-marathon. Seuls Kate Middleton et le petit dernier du clan, le prince Louis (3 ans), ont brillé par leur absence.

Tennis, football, rugby, athlétisme... Avec des parents sportifs et (très) compétiteurs, les jeunes Cambridge sont initiés au sport depuis leur plus jeune âge. Dimanche, en tenues décontractées, mais non moins coordonnées, le prince William et ses enfants ont effectué le décompte pour que les coureurs s'élancent dans la course. Sourires timides aux lèvres et mains dans les poches, le prince George et sa soeur la princesse Charlotte n'ont pas manqué d'attendrir les spectateurs.

Mais s'il y a bien un "détail" qui interpelle, c'est... leur taille ! Cela faisait plusieurs semaines que les enfants n'avaient plus fait d'apparition publique, et loin des photographes, George et Charlotte ont pris quelques centimètres.