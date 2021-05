Kate Middleton et William toujours aussi compétitifs : ce sport surprenant où elle excelle

Chez les Cambridge, on aime la compétition. Le prince William et Kate Middleton l'ont une nouvelle fois prouvé lors d'une sortie effectuée jeudi 13 mai 2021 dans le centre de l'Angleterre, à Wolverhampton. Afin de soutenir la semaine dédiée à la santé mentale, le couple a rejoint des enfants et adolescents pour une journée d'ateliers créatifs et surtout... sportifs !

Session de jardinage, cours de tir à l'arc, quelques passes au foot... Au centre "The Way Youth Zone", Kate Middleton et le prince William se sont également affrontés lors d'un match de ping-pong sans pitié ! Ce n'est plus un secret : quand la duchesse de Cambridge se retrouve avec une raquette dans la main, plus rien de l'arrête. "Catherine est très bonne au ping-pong. Ça pourrait des heures. Parlez entre vous !", son mari a-t-il lancé avec humour jeudi, comme l'a rapporté une des jeunes filles présentes au magazine Hello!.

"Ils ont posé des questions sur ce que nous aimons faire. J'ai parlé de mon amour de la danse. Catherine a dit à quel point elle aime être dans la nature. Elle aime faire des balades, et est aussi intéressée par le sport, comme on l'a vu dehors sur la table de ping-pong. Ils sont très compétitifs !"