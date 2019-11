Prince William : Ces deux sports que ses enfants adorent, jusqu'à se chamailler

Le matin d'abord, lors d'une cérémonie organisée au palais de Buckingham, le prince William a mis à l'honneur Eileen Fenton, récompensée pour avoir été la première femme à finir le marathon de La Manche en 1950. Une fois la remise de médaille achevée, l'ex-sportive a révélé un extrait de sa conversation avec le Britannique de 37 ans : "Il a dit que sa femme et lui s'assurent que leurs enfants savent nager et qu'ils nagent tous plutôt bien", a rapporté Hello!. Et il n'y a pas que dans l'eau, où sur un parquet de danse, que George et Charlotte s'illustrent.