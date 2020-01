Kate Middleton plus forte que William : ce sport où elle lui met la raclée

Chez les Cambridge, le tennis est une affaire de famille. Et à en croire le champion australien Rod Laver, Kate Middleton serait la plus douée ! Comme l'a rapporté le Daily Mail le 28 janvier 2020, l'ancien tennisman de 81 ans a eu l'occasion d'en parler de vive voix avec le prince William lors d'une rencontre dans les gradins du tournoi de Wimbledon.

"J'ai rencontré William et Kate quelques fois, et dans la tribune royale, on a l'occasion de discuter un peu avec eux, a ainsi confié l'ex-athlète. Ils jouent au tennis l'un contre l'autre. William m'a dit qu'il ne pouvait pas la battre." Le goût du tennis de la duchesse de Cambridge est bien connu. Celle qui se trouve être la marraine royale du All-England Club (qui organise le tournoi de Wimbledon) perfectionne son revers en prenant des cours dans le très privé Hurlingham Club, dans le sud-est de Londres.

Et la Britannique de 38 ans peut d'ores et déjà compter sur un prochain partenaire de jeu : son fils aîné le prince George qui, à seulement 6 ans, a déjà eu la chance de recevoir un cours particulier avec Roger Federer lors d'une visite du champion dans leur maison du Norfolk. Un petit garçon sportif qui a déjà témoigné d'un esprit de compétition redoutable avec sa petite soeur Charlotte (4 ans).